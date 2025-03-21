香港會計師公會：《預算案》鞏固香港既有競爭優勢

二月底的《財政預算案》，以《改革創新提速發展》為主題，建議加速人工智能、北部都會區的發展，並制訂加強版財政整合計劃，維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支，並善用政府資源及適度開源，陸續恢復經營帳目平衡。

香港會計師公會認為，預算案策略務實而多元化，有助推動香港的可持續發展並為經濟增長帶來額外動力。公會樂見《預算案》採納多項公會建議，包括向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費、檢討部分知識產權相關產業的稅務扣減安排、推出一系列措施支援香港研發及創新科技發展、進一步發展盛事經濟以重振香港品牌、推動香港綠色金融發展及綠色交通的進一步發展等。

維持公共財政穩健善用發債方案

由於年度內賣地收益和經濟增長均低於預期，2024-2025年度預計錄得872億港元財政赤字。但因政府決定將「防疫抗疫基金」餘額回撥至庫房，使赤字低於政府最新估算，亦比公會早前的估算少約100億港元。公會相信，以香港整體財政實力而言，現時香港的財政狀況仍然穩健，未來隨着維持公共財政穩健的措施落實，加上較強勁的經濟復甦，將使政府收入增加，並逐步恢復財政盈餘。

持續的財政赤字引發社會關注，反映出增加政府收入及控制公共開支的迫切性，然而隨着基建規模擴大，僅靠政府常規資金已難以滿足需求。預算案建議於2025-26至2029-30的五個財政年度內，每年發行1,500億至1,950億的債券，以支持未來發展項目。隨着基建規模擴大，適度發債以分擔公共基建資金需求是可取的策略。除了發債外，政府可考慮透過公私營合作（PPP）推動部分基建發展。此外，政府應優先處理最有效和最迫切的公共工程項目，並分階段進行，確保資源有效分配。

強化競爭優勢展現香港魅力

香港憑藉其獨特的地理位置、國際化環境及世界級的營商環境，在全球經濟中一直佔有重要地位。多年來，憑藉自由貿易政策、健全的法治體系、低稅率以及國際化及全面的金融及專業服務，香港成為國際商界的首選目的地，吸引不少全球企業和人才來港發展。隨着國際稅務環境近年來有多項重大變化，為進一步提升香港的競爭力，公會期望政府能更廣泛檢討本港稅制，以提升稅制的整體競爭力，改善稅務明確性，並探索可行方案。同時，應重新檢視稅務優惠措施的效用，特別是在支持研發活動及推動知識產權方面，以鞏固香港的經濟優勢。

香港擁有繁榮穩定的環境，是國際旅客的理想首選目的地之一。公會欣見《預算案》採納公會建議，透過推動盛事經濟及特色旅遊項目，致力重振香港品牌。香港品牌向來深受內地及國際旅客喜愛，例如在軟文化方面，近期一個由香港旅遊發展局主辦的港產電影專題展覽短短兩月吸引逾18萬人次參觀，當中更不乏國際旅客，充分展示了香港品牌的吸引力。公會建議，為進一步提升香港的旅遊吸引力，政府可考慮舉辦更多結合軟文化及旅遊活動，及其他國際或大型文化藝術盛事，不僅有助吸引高質素旅客，同時提升城市形象和經濟效益。此外，公會建議推行更多措施刺激本地消費，例如舉辦促銷活動、推出優惠及獎勵計劃，吸引本地居民參與，並透過成立專家工作小組研究旅遊相關行業的挑戰，制定針對性策略，以應對不斷演變的市場需求及經濟壓力。

拓展收入來源之餘可持續性不可忽視

近年環境、社會及管治(ESG)成為世界一線城市的其中一項重要的發展指標，香港需要平衡公共財政及可持續發展需求。公會樂見預算案建議將「綠色和可持續金融培訓先導計劃」延長至2028年。此舉將有助建立更加成熟的本地綠色金融人才庫，長遠支持香港可持續發展。為進一步建立香港的可持續披露生態圈，公會建議政府透過提供額外稅務減免，以鼓勵大型公眾責任實體提早自願採納由香港會計師公會發布的《香港財務報告可持續披露準則》，推動企業進一步履行可持續匯報責任，與國際準則接軌。

展望未來，公會期望政府能落實預算案建議，使香港經濟持續增長，並靈活善用公共資源和維持香港競爭力，讓「香港品牌」在國際舞台上綻放光芒。

香港會計師公會