海之戀海景四房一手業主7年帳蝕419萬沽

市場半新盤再有大額蝕讓個案，荃灣海之戀‧愛炫美套四房海景戶以2,138萬元成交，一手業主持貨約7年，帳面蝕讓419萬元，貶值約16.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城海景花園雅蓮閣高層H室，實用面積約1,114方呎，三房連套房間隔，早於2022年7月以約2,500萬元放盤，最終累減至約2,150萬元易手，呎價約為19,300元。

●中原楊文傑指出，鰂魚涌栢蕙苑瑞柏閣中高層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，叫價705萬元，減至680萬元成交，呎價約12,364元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園2座高層H室，實用面積約792方呎，三房連套房設計，成交價1,068萬元，呎價約13,485元。

●美聯黃志佳表示，小西灣居屋佳翠苑B座高層12室，實用面積約541方呎，未補價第二市場叫價約350萬元，減價後獲綠表客以約315萬元承接，呎價約5,823元。

●中原趙俊傑表示，上環帝后華庭3座高層G室，實用面積約612方呎，套三房間隔，2月放盤叫價1,280萬元，最新以1,080萬元成交，呎價約17,647元。

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九龍區

●利嘉閣陳炳南稱，美孚新邨3期百老匯街64號低層A室，實用面積約657方呎，三房間隔望內園景，以588萬元成交，呎價約8,950元。原業主早於1973年僅以約7.4萬元買入單位，至今帳面大幅獲利逾580萬元，升幅約78.5倍。

●美聯張曉盈指出，長沙灣喜遇低層連平台特色戶，實用面積約278方呎，平台約80方呎，一房間隔，以390萬元售出，呎價約14,029元。原業主於2017年9月以約426.2萬元購入物業，持貨至今帳面虧蝕約36.2萬元或約8.5%。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺3座高層A室，實用面積約502方呎，兩房間隔，叫價約730萬元，減價28萬元或3.8%，以702萬元成交，呎價約13,984元。

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新界區

●中原侯惠良表示，沙田廣場A座中層4室，實用面積約612方呎，三房間隔，叫價約820萬元，議價後以763.8萬元易手，呎價約12,480元。

●中原黎宗文稱，沙田居屋愉翠苑C座中層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約660萬元，議價後以606萬元售出，呎價約9,323元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田欣廷軒3座中層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，放盤5個月減價約8.9%，以610萬元成交，呎價約14,628元。原業主持貨不足1年帳面獲利30萬元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山新港城A座高層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，以688萬元放盤，吸引區內分支家庭洽詢，議價後以670萬元成交，呎價約11,796元。原業主於2022年以900萬元購入單位，持貨約3年帳面虧損約230萬元。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山居屋富寶花園6座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價325萬元，呎價約5,490元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山錦豐苑C座高層15室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價470萬元，呎價約10,905元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山聽濤雅苑4座高層B室，實用面積約788方呎，三房間隔，叫價890萬元，放盤半年減至878萬元獲承接，呎價約11,142元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山薈朗2座高層B05室，實用面積約223方呎，開放式間隔，放盤一星期即以299.5萬元售出，呎價約13,430元。原業主持貨9年帳面虧蝕21.5萬元，單位跌價約7%。

●美聯梁葦姮表示，大埔寶馬山3座中層A室，實用面積約1,033方呎，三房間隔，累減148萬元，以852萬元易手，呎價約8,248元。

●世紀21奇豐廖振雄指出，西貢西沙路西徑村單號村屋頂層連天台，建築面積約700方呎，兩房間隔，天台約700方呎，原叫價480萬元，減價約8.7%，以438萬元成交，呎價約6,257元。

●中原凌活忠表示，荃灣海之戀‧愛炫美5A座高層A室，實用面積約1,162方呎，四房連套房間隔，享汀九橋全海景，早於2022年6月放盤，叫價2,500萬元，去年底減至2,300萬元，最終以2,138萬元成交，呎價約18,399元。原業主2018年4月以2,557萬元一手買入單位，持貨約7年帳面蝕讓約419萬元，貶值約16.4%。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣曉峰園2座高層D室，實用面積約780方呎，套三房間隔望山景，區內分支家庭客由內地返港睇樓，決定出價洽購，單位原叫價780萬元，議價後以773萬元成交，呎價約9,910元。

●利嘉閣莊國寶稱，屯門瓏門2期8座低層H室，實用面積約477方呎，兩房設計望內園景，以660萬元放售，減至630萬元成交，呎價約13,208元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居7座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，減價37萬元，以383萬元未補價第二市場價售出，呎價約6,470元。

●富士高地產麥榮富表示，元朗錦綉花園L段5街單號屋，實用面積約1,035方呎，附有約1,200方呎花園，以約1,100萬元轉售，呎價約10,628元。原業主持貨約7年帳面虧損約260萬元，蝕幅約19.1%。

●中原王勤學指出，元朗采葉庭1座頂層連天台單位，實用面積約658方呎，三房連套房間隔，叫價750萬元，減價12萬元，以738萬元沽出，呎價約11,216元。

●中原關偉豪指出，將軍澳廣場1座高層E室，實用面積約414方呎，兩房間隔，以580萬元成交，呎價約14,010元。

●中原何俊傑表示，將軍澳日出康城首都5座右翼中低層A室，實用面積約716方呎，三房連套房間隔，叫價758萬元，放盤不足2個月，調低至645萬元即獲洽購，最終以630萬元成交，累減128萬元或17%，呎價約8,799元。

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