大埔項目第2期首價單平均呎價較上一期高8.9%

大埔項目承接上期氣勢，迅速加推第2期，同日上載樓書及公布首張價單，首批推出137伙，折實平均呎價約12,018元，較上期首批高約8.9%，明日起接受認購登記。

●大埔上然第2期首推137伙 當中58伙折實價低於「4球」

萬科香港旗下大埔上然第2期，周五(21日)公布首張價單，提供137伙，折實平均呎價約12,018元。首批單位包括12伙開放式戶，67伙一房單位，38伙兩房單位，20伙三房單位，實用面積由246至723方呎，折實價介乎267.2萬至至990.6萬元，折實呎價10,303至13.701元。三房或四房買家可獲額外折扣，以加推開放式至兩房戶，售價可低至約107萬元。

●九龍灣泰峯加推98伙

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周五(21日)上載價單5號，提供98伙，折實平均呎價約16,651元，較5個月前對上一張價單高約2%。該批單位已落實下周二(25日)起出售，同日起招標發售80伙。單5號集中於高層單位，涵蓋10伙開放式戶，20伙一房戶及68伙兩房戶，折實價408.4萬至868.5萬元，折實呎價約14,638至18,214元。

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●堅尼地城吉喆高層三房單位成交價2,545萬

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周五(21日)以2,545.1萬元售出29樓B室，為實用面積821方呎的三房一套單位，呎價為31,000元。

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