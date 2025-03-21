大埔項目第2期首價單平均呎價較上一期高8.9%
2025年03月21日 21:35
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大埔項目承接上期氣勢，迅速加推第2期，同日上載樓書及公布首張價單，首批推出137伙，折實平均呎價約12,018元，較上期首批高約8.9%，明日起接受認購登記。
●大埔上然第2期首推137伙 當中58伙折實價低於「4球」
萬科香港旗下大埔上然第2期，周五(21日)公布首張價單，提供137伙，折實平均呎價約12,018元。首批單位包括12伙開放式戶，67伙一房單位，38伙兩房單位，20伙三房單位，實用面積由246至723方呎，折實價介乎267.2萬至至990.6萬元，折實呎價10,303至13.701元。三房或四房買家可獲額外折扣，以加推開放式至兩房戶，售價可低至約107萬元。
●九龍灣泰峯加推98伙
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周五(21日)上載價單5號，提供98伙，折實平均呎價約16,651元，較5個月前對上一張價單高約2%。該批單位已落實下周二(25日)起出售，同日起招標發售80伙。單5號集中於高層單位，涵蓋10伙開放式戶，20伙一房戶及68伙兩房戶，折實價408.4萬至868.5萬元，折實呎價約14,638至18,214元。
●啟德柏蔚森III 3日內沽3伙樓王單位
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德柏蔚森III，周五(21日)再度售出一伙樓王單位，為第1座3樓A室， 實用面積666方呎，採三房一套加儲物室連洗手間間隔 ，享有海景，成交價1,363.3萬元，呎價約20,470元。項目連續3日售出3伙同類戶型單位，並共套現逾4,000萬元。
●香港仔澄天獲外區客斥461萬購入一房戶
英皇國際(00163)的香港仔澄天，新近再添1宗成交，為21樓E室，實用面積287方呎，一房間隔，通過招標以461萬元成交，呎價約16,063元。據悉，買家為外區人士，於灣仔區上班，喜愛港島南區寧靜優閒的生活環境，而且完善交通配套，故購入單位自用。
●啟德MIAMI QUAY II樓書曝光 主打一房兩房
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY II，周五(21日)上載樓書至一手住宅銷售資訊網。今期項目由兩座樓高28層的住宅大樓，及一座樓高7層的低座住宅大樓組成，提供571伙。項目有望短期內公布首張價單。今期單位實用面積251至1,426方呎，涵蓋開放式至四房間隔，主打一房及兩房戶型。
●啟德天瀧招標連沽兩伙 吸金約6,400萬
恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，周五(21日)招標售出兩伙，套現約6,400萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，新售出單位為6座3樓A室及6座6樓A室，同屬三房一套連儲物室間隔，實用面積1,085方呎，分別以3,184萬及3,274萬元成交，呎價約29,346及30,175元。市傳兩伙為同一組買家購入。
●北角海璇II四房雙套單位售6,806萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周五(21日)通過招標售出連平台特色單位，為第1座5樓A室，實用面積1,418方呎，採四房雙套連工作間間隔，設有私人電梯大堂，外連1,361方呎平台，連同1個車位成交價6,806.4萬元，呎價為48,000，買家採270日付款計劃入市。
●馬頭角南首連平台特色戶呎售23,241元
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，最新以招標形式售出1伙平台特色戶，為3樓A1室，實用面積311方呎，兩房間隔，外連237方呎平台，以722.8萬元售出，呎價23,241元。
●堅尼地城吉喆高層三房單位成交價2,545萬
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周五(21日)以2,545.1萬元售出29樓B室，為實用面積821方呎的三房一套單位，呎價為31,000元。
●油塘蔚藍東岸加推12伙下周二招標賣
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，周五(21日)上載最新銷售安排，加推12伙臨海單位於下周二(25日)起招標發售，該批單位832至1,329方呎，包括7伙三房及5伙四房戶型。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，項目附近的水泥廠將即正式停運及清拆，預計該盤的景觀和生活環境將會改善。項目至今累售453伙，套現逾41億元。
●啟德DOUBLE COAST I一房587萬元沽
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，今(21日)以587.2萬元售出第3座31樓H室，實用面積324方呎，採一房連開放式廚房間隔，呎價約18,123元。整個項目累售119伙，套現近9.6億元。
●租客擲530萬元轉購屯門掃管笏凱和山兩房戶
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，今(21日)售出第3座10樓M室，實用面積490方呎，屬兩房開放式間隔，成交價530.33萬元，呎價約10,823元。據悉，買家為同區租客，有見項目單位定價合理，預計將持續減息，令供樓負擔減輕，因而決定轉租為買。
●洪水橋滙都兩房單位呎售約10,104元
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都系列項目，表現平穩向上，周五(21日)售出兩房單位，為第3座3樓B03室，實用面積433方呎，剛以437.5萬元成交，呎價約10,104元。據悉，買家於醫院工作，看好項目鄰近輕鐵站方便上班，未來入住後，父母亦可乘坐輕鐵探訪，獲父母資助一半樓價入市。
●佐敦高臨兩房853萬元沽
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周五(21日)再錄1宗成交，全盤累售205伙，佔項目全數單位約八成，套現逾17.8億元。該盤最新售出單位為A1座29樓G室，實用面積385方呎，屬兩房單位，成交價853.3萬元，呎價約22,164元。
●北區高爾夫‧御苑連沽兩伙 共涉2,793萬
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，最新招標賣出兩伙，共涉逾2,793萬元。包括1座3樓B室，實用面積1,108方呎，四房間隔，以1,525萬元沽出，呎價約13,764元。該盤累售502伙，套現約69億元。