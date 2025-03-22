東方日報B1：美團上季核心盈利翻倍 收入增逾兩成
2025年03月22日 00:05
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內地最大外賣平台、Keeta母公司美團(03690)上季業績好過預期，收入按年增長20.07%至884.87億元人民幣(下同)；按非國際財務報告準則(Non-IFRS)計算的經調整純利為98.48億元，按年大增1.25倍。一直以來不斷燒錢的新業務部門，上季經營虧損亦收窄至21.76億元，按年大減54.97%，可見公司正處於盈利增長期。美團的美國預託證券(ADR)早段折合報158.184港元，較香港收市價低5.62%。
除了新業務虧損逐漸減少，主要業務部門——包括外賣配送、到店消費等業務在內的核心本地商業收入於上季達到656.66億元，按年增長18.92%，當中的配送收入、佣金收入都有明顯增長。該分部經營溢利按年大增60.86%，達到129億元；經營利潤率亦按年增加5.2個百分點，達到19.7%。
不過，隨着美團業績表現愈來愈好，該公司披露的業務資料也愈來愈少。從最初把餐飲外賣、到店業務分項列出，到後來所有業務整合為「核心本地商業」及「新業務」兩大類，並且停止公布詳細的訂單數據。而到了這一季的業績，美團甚至沒有公布「即時配送交易筆數」，僅在業績公告中提到「去年度的交易用戶數、年活躍商戶數、年交易用戶的年均消費頻次均創下歷史新高」。
另邊廂，騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)等大型中資科網藍籌都在增加派息，堅持不派息的美團亦成為異類。董事長王興表示，仍會以股票回購為回饋股東的主要方式，「通過股票回購，我們可以抵銷員工股權激勵計劃帶來的股權稀釋，在此基礎上……我們會進一步減少流通股數目，以提升股東回報。」
管理層在業績會議上亦回應了包括Keeta在內的海外業務擴展策略。繼去年10月在沙特阿拉伯首都利雅得上線後，Keeta進一步拓展至該國所有主要城市，用戶數和訂單量迅速增長。王興表示，Keeta在中東地區的增長勢頭良好，主要是「得益於我們在中國市場的經驗和技術積累，在產品、技術能力和營運經驗方面都優於競爭對手」。
展望今年，美團的海外投資力度將顯著高於2024年，以加速增長並搶佔更多市場份額，同時持續優化投資回報率和營運效率。至於會否進軍其他新的市場，目前仍在調研，尚無具體計劃可分享。
他又指出，海外業務重點是外賣配送，因為外賣業務所帶來的用戶流量，以及它所建立的即時配送網絡有巨大價值，類似中國市場的發展路徑。在未來，公司希望在外賣業務的基礎上，拓展更多即時零售和本地生活服務，但短期內這些新嘗試會以市場調研和試點項目為主，不會激進投資。