廖嘉豪：歐元或續跌　美元兌日圓或下試146

歐元兌美元跌勢合符預期，觸及1.0950阻力後跌至最低1.0810左右，料歐元續面對美國對等關稅壓力較大，下試1.0635機會仍較高。

美元兌日圓在3月19日一度觸及150.14，非常接近上周提及的回升阻力150水平。花旗外匯市場倉位指標顯示，看好日圓的槓桿資金倉位水平已由近正9回落至約正3的水平，反映市場正減少看好日圓倉位(最高為正10)。美元兌日圓受制阻力後在未來數周或下試146。

日本央行上周宣布維持利率不變，符合市場預期。然而，特朗普政府進取推展其關稅政策同時表示不滿日圓弱勢，料日本央行的鴿派言論或較謹慎，以避免刺激美國對日圓的貨幣壓力，加上350天移動平均線自2023年以來一直是美元兌日圓的關鍵支持位，目前該線在約151，與提及的阻力水平相若。

日本的加薪、通脹回升趨勢，以及投資資金回流日本增加日圓需求皆利好日圓之後走勢。日本春季工資談判首輪結果顯示平均工資按年升5.46%，略高於去年最終結果的5.10%，是自1991年以來最大升幅。今年5月開始，預定現金收入(即基本工資)按年增幅將加速至約3.5%(目前按年升約3.0%)，應增加今年下半年消費市道復甦的可能性。

上周五公布的2月日本核心通脹按年升3%，稍高過預期0.1個百分點。不包括食品及能源的通脹按年升2.6%，較上月2.5%加快，物價環境繼續利好日圓前景，通脹高企或促使日本央行進一步收緊貨幣政策，花旗分析員仍維持預測日本央行今年分別在6月及12月各加息0.25厘。

日本財務省上周五公布截至3月14日當周的投資資金流數據顯示，流入日本債市資金達3.4萬億日圓(228億美元)，為有記錄以來的第二大單周流入。10年期日本政府債券收益率升至1.57%，為2009年以來最高。由於今年以來美元對比日圓的正息差已從1月的350個基點大幅縮窄至目前的270個基點，日本投資者愈來愈多地將資金調回國內債券市場，符合一直以來美日息差收窄利好資金回流日債的預期。

另一方面，外資對截至今年1月1日的商業房地產投資按年勁升70%至1萬億日圓，佔5.5萬億日圓總商業房地產投資的18%。東京的辦公室空置率在2月僅約3.94%，令東京成為僅次紐約的最受外資歡迎的房地產投資城市。

市場或低估關稅，尤其4月2日對等關稅措施對美元的利好作用，美匯指數短期或回升至106水平，期間以上各因素或支持日圓保持強韌並跑贏非美貨幣，投資者除可在美元兌日圓在149至150水平繼續吸納日圓外，亦可考慮把非美貨幣換至日圓以迴避美元回升期間的壓力。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪