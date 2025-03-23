中原工商舖：2月商廈租賃交投漲3成　金鐘空置率顯著下降

近期本港商業氣氛明顯轉趨熾熱，多家企業積極擴展業務，帶動商廈租賃需求上升。中原(工商舖)統計顯示，2月商廈錄得約445宗租賃成交，涉及107.9萬方呎樓面，較1月的345宗及104.4萬方呎分別上升約29%及3.4%，按年則增約29.4%及約15.9%。港島空置率顯著改善，九龍整體則持平。

該公司寫字樓部董事陳雁樓表示，2月內見內地企業於本港擴充業務，其中，銅鑼灣時代廣場寫字樓高層單位，面積約7,000方呎，獲租客以28萬元承租，成交呎租約40元。據了解，新租客為內地社交平台。

至於甲廈空置率方面，上月港島區整體空置率錄得約13.93%，按月下降約0.2個百分點。個別核心區表現亮麗，其中，金鐘空置率錄得8.33%，按月下跌約0.76百分點，按年減少0.69個百分點。銅鑼灣錄得約7.75%，按月上升約0.14個百分點，惟按年仍下跌約2.5個百分點；反映核心商業區需求漸見回暖。

2月九龍區整體空置率錄得約15.94%，按月下降0.23個百分點，惟與去年同期約14%相比，仍有約1.94個百分點的增幅。尖沙咀表現較好，錄得約8.26%，按月下降約0.56個百分點，按年亦下降約1.48個百分點。不過，九龍灣空置率維持高位，錄得約24.26%，按月雖明顯減少約1.7%，但按月則上升約2.42%。

陳預期，隨着政府積極開拓更多新興市場，進一步在不同國家進行推廣工作，將會有更多企業來港開展業務，加上更多本地企業落實擴展或重整計劃，將令本地商廈租賃市場將保持平穩向好。