東方日報B1：商品大王羅傑斯指貿戰無贏家　籲中國避戰

美國總統特朗普政策經常朝令夕改，首先提出加徵關稅，繼而暫緩執行。他所任命的財長貝森特3月7日否認關稅將推高通脹，兩日後他就說不排除其關稅措施會引發美國經濟衰退的可能性，導致市場恐慌，致使美股3月10日大跌市，道指一度下跌近1,200點。就此，曾精準預測2008年金融風暴的美國投資大亨羅傑斯(Jim Rogers)接受本報專訪時表示，只要了解特朗普的性格，便不難解讀其行為。

有「商品大王」之稱的羅傑斯表示，特朗普的關稅政策自以為可以讓事情變得更好，但卻不會奏效。當情況變得更糟時，他就可能會改變主意，「因他不是一個有着深刻「哲學情感」(philosophical feelings)的人。」(所謂哲學情感，意味某人對事物進行認真思考，無論自己的觀點或感受如何，都盡可能保持客觀。)

他更笑言，特朗普的哲學情感，「主要是他醒來，看電視，想着如果有人在那天看到電視，他們想看到他做甚麼。因此，任何人，包括特朗普自己都很難知道他想要甚麼。但目前，他認為關稅是好的，以為自己在幫助美國的貿易，但他是錯的。歷史已告訴我們貿易戰永遠行不通，關稅是行不通。」

事實上，經濟學教導我們，之所以有貿易的發生，是各國專注於自身的(絕對或比較)優勢而生產，並且透過貿易而獲得互惠。羅傑斯更感嘆，「貿易戰無贏家，除了開打的各方損失之外，全球都受害」。在如斯高關稅下，美國通脹上升不可避免。

「你必須了解特朗普先生，當人們說他不好時，他就會否認。他想說甚麼就說甚麼，想做甚麼就做甚麼，不管對美國是好是壞，他甚至可以說，我睡覺是為了美國好。」他認為特朗普「很會演戲」。

相信羅傑斯是指特朗普在成為總統前，曾擔任美國全國廣播公司(NBC)真人騷節目《飛黃騰達》(The Apprentice)主持人多年。

至於本次貿易戰主要被針對的對象中國，不少分析都認為，中國可透過人民幣貶值，來吸收部分美國關稅的衝擊。然而，羅傑斯重申貿易戰無贏家，說：「如果我是中國的決策者，我會嘗試遠離貿易戰，由其他人打個夠」，並加速國際化進程，讓人民幣自由兌換。而且貶值人民幣也不一定會帶來好後果，原因是除了美國外，中國亦有很多貿易夥伴，一旦人民幣經常波動，或出現很大的貶值，這些夥伴都難以承受。

特朗普經常說其他國家以往的某種做法，損害了美國的利益，才順理成章加徵關稅。然而，羅傑斯仍然相信，本次貿易戰將可透過多方溝通來避免。