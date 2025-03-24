濱海投資與德清縣政府簽署戰略合作協定

雙方已經簽署《杭湖線德清支線油氣管道遷改項目合作協定》，共同推進杭湖線德清支線油氣管道的遷改工程。雙方將以公共建築為核心場景，推動集團通過合同能源管理及能源費用託管模式參與德清縣政府「美麗縣城」建設，優先在德清落地太陽能、地熱能、氫能等可再生能源項目。

德清縣政府支持集團加速布局「光伏+儲能+充電樁」一體化項目，構建智慧能源管控平台，打造以清潔能源為主導的低碳園區標桿；同時支持集團結合市場需求與政策導向，統籌分布式╱集中式供熱╱蒸氣方案，並發揮天然氣營運優勢，深度參與工業、居民供熱╱蒸氣體系整合優化升級迭代。

雙方將積極探討通過新設公司或成立合資公司等方式，整合雙方的資源和優勢，落地具體項目。德清縣政府將充分給予集團支持；集團將充分保障項目所需的資金和技術支持。

此次合作不僅強化政企協同標桿效應，更為後續複製「縣域綜合能源服務」模式奠定基礎，進一步加速集團向綜合能源解決方案供應商的轉型。