澳洲財長警告：美國新政府令全球經濟劇震

外媒報道，澳洲財長查默斯在周二(25日)公布預算案之前警告，美國新政府的政策將對全球經濟產生劇烈影響。

查默斯將在預算案中推出針對澳洲人的新的生活成本援助。此外，政府表示將進一步削減和調整21億澳元的開支，部分措施包括減少承包商開支。查默斯表示，他料預算案收入將小幅增加，同時補充特朗普總統重返白宮引發的全球經濟動盪「對這份預算案蒙上陰影」。

特朗普先前已矢言自4月2日起，將不分敵友全面課徵對等關稅。查默斯表示，「我們面對的是一個充滿不確定性的新世界。美國的變化並不令人意外，但卻是震盪。」他又指，「中東和歐洲存在衝突，世界各地都存在政治不確定性和分裂，預算案不僅旨在應對所有這些不確定性，並旨在讓我們在面對這些外部衝擊時更具韌性。」

另一方面，查默斯表示，隨澳洲央行在2月減息，儘管面臨全球壓力，但國民經濟正出現轉機。「我們的通脹率已經下降，實際工資上漲，收入也在增加。失業率以歷史標準來看非常低。我們的債務已經下降，利率已經開始向下，現在經濟增長也在穩步反彈，私營部門是主要推動力。」