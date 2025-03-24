幣安CEO：特朗普對加密幣行業極友好　公司受惠政策

外媒報道，幣安(Binance)行政總裁Richard Teng表示，美國總統特朗普政府正對加密貨幣行業作出極好(fantastic)的重置，指經營環境與以前完全不同，同時在這種轉變中受惠。

在特朗普領導下，幣安處身在一個顯著友好的政治環境。Teng指，經歷4年的Choke Point 2.0(拜登政府打擊數字資產的行動)直至目前，見到有一位非常支持加密及人工智能(AI)的總統。雖然Binance.com沒有在美國營運，但他表示由所有這些支持加密貨幣的政策中受益。

Teng表示，幣安快速全球擴張，一年內用戶數史由1.7億增至2.65億，全球有多個國家政府與幣安接觸。

另一方面，市傳特朗普持有幣安美國(Binance.US)，Teng回應指，.US和.com是完全不同的概念，兩者有不同的股東，以及不同的董事會。之前有報道指，特朗普家族的代表與幣安洽談入股幣安美國(Binance.US)，並有指幣安創辦人趙長鵬正敦促美國政府赦免其2023年的指控，希望獲得特赦，但幣安其後隨即澄清相關報道。