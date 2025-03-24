【多圖】文曜頂層特色單位曝光！飽覽開揚九龍塘市景

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周一(24日)開放頂層特色單位予傳媒預覽，為30樓A室，附連裝修及家具，實用面積2,183方呎，採四套房間隔，享有開揚九龍塘市景，有望月內招標出售。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該單位斥資約1,600萬元作裝修及布置，售價會參考九龍塘及啟德跑道區的連天台特色戶，呎價約4至4.5萬元。稍後將開放予有興趣人士以供預約參觀，買家可獲贈兩個車位，每個價值約250萬元。

該單位採用意大利風格打造，客飯廳長逾9米，闊逾4.6米，擺放大地色系沙發及八人圓形餐桌，外連私人平台，以摺疊式趟門分隔，可眺望維港上空景致。平台設有室外私人樓梯直達天台樓層，面積逾256方呎。

偏廳佈置成品酒區，廚房配有特長U型工作檯面，附送多項家電。寢區設有四個套房。主人睡房實用面積逾373方呎，擺放雙人大床後仍可三邊落床，設有及頂大型衣櫃及梳妝區。主人套廁為明廁設計，配有雙洗面盤、獨立淋浴間及貴妃浴缸。

全盤提供92伙，已售出逾五成單位，並套現約5.5億元。發展商認為，利息年內仍有下調空間，隨着世界政治局勢穩定，加上本港有支持樓市政策，看好後市，料今年豪宅有約5至10%升幅。