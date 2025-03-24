富途兩日展覽逾1.2萬人參與　持續創新推動散戶市場

互聯網券商富途證券一連兩日，在上周五至周六(21至22日)舉辦第二屆「富途投資展」，場地規模較去年倍增，並吸引逾1.2萬名投資者參與。富途證券董事總經理謝志堅表示，活動反映本港散戶對智能投資技術及市場趨勢的關注，公司一直以普惠金融為願景，推廣普惠金融及促進投資氣氛，為散戶創造更具效率、簡便的投資體驗。

該展覽以「緊握2025無限投資潛能」為主題，並邀請超過100位國際金融機構領袖參與，當中包括全球3大交易所的高層代表、行業人士、多位受歡迎的股評人及財經專家，和與會者討論今年最新投資趨勢話題和市場熱話，分析今年美股及港股市場、外匯攻略及虛擬資產的多元配置，引領零售投資者把握市場動態。

謝氏指，富途將持續展現創新，推動零售投資市場，以助投資者在多變的市場中掌握機遇。

另外，富途證券創辦人兼董事長李華在展覽上宣布接入內地人工智能(AI)DeepSeek，將推出多個基於AI的產品功能升級，在「合規、安全、有效」原則下，推動AI技術賦能投資新時代，以助散戶把握市場機會。