首批個股槓反產品掛牌　全日成交近7000萬元

亞洲首批9隻美股個股槓桿及反向產品(L&IProducts)周一(24日)在港上市，18個港元及美元櫃台均有成交。美元櫃台折合以港元計，兩個櫃台全日成交合共達6,964.02萬元。

該批產品全由南方東英發行，以掉期為基礎的合成模擬策略，達成兩倍槓桿，預計追蹤誤差約0.06%。每手10個單位，上周五(21日)港元櫃台每單位資產淨值為77.7元，而美元櫃台每單位資產淨值為10美元。以周一收市價計，入場費介乎700元至850元。