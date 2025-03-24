首批個股槓反產品掛牌 全日成交近7000萬元
2025年03月24日 17:09
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亞洲首批9隻美股個股槓桿及反向產品(L&IProducts)周一(24日)在港上市，18個港元及美元櫃台均有成交。美元櫃台折合以港元計，兩個櫃台全日成交合共達6,964.02萬元。
其中，南方東英特斯拉每日槓桿(2x)產品(07766)(09766)(簡稱ＸＬ二南特斯)交易最為活躍，港元櫃台及美元櫃台成交額分別為1,460.81萬元及39.36萬美元；若以港元計，全日總成交1,767.89萬元。其次為南方東英MicroStrategy 每日反向(-2x)產品(07399)(09399)(簡稱ＸＩ二南策略)，港元櫃台及美元櫃台成交額分別為690.37萬元及66.73萬美元，以港元計，全日總成交1,210.9萬元。
若以表現計，南方東英MicroStrategy每日槓桿(2x)產品美元櫃台(09799)跑出，收市報10.94美元，全日升9.4%。
該批產品全由南方東英發行，以掉期為基礎的合成模擬策略，達成兩倍槓桿，預計追蹤誤差約0.06%。每手10個單位，上周五(21日)港元櫃台每單位資產淨值為77.7元，而美元櫃台每單位資產淨值為10美元。以周一收市價計，入場費介乎700元至850元。