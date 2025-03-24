財金官員：今年港新股料集資最多200億美元

本周內有多項金融盛事，由米爾肯研究院(Milken Institute)舉辦的全球投資峰會「打頭炮」。本港財金官員向對方第二度來港舉辦峰會表示謝意，又指國際社會對香港金融市場的信心明顯增加，同時引用多項數據印證，其中提及現時已有超過100間企業正在籌備香港上市，預計今年集資額約170億至200億美元(約1,326億至1,560億港元)。換言之，即較2024年集資額880億元大幅增加50.68至77.27%。

他指，香港正在實施改革，以加強金融市場的活力和競爭力。融資是每一個國際金融中心(IFC)的重要職能，香港提供全方位的融資選擇，從天使投資到私募股權再到新股發行，並將繼續檢視本港的上市制度，增強產品供應，並吸引更多優質發行人和新資本，強調目標明確，以建立更具活力、更具吸引力的資本市場，提供多樣化的投資機會。

他指出，香港仍是全球主要財富管理中心之一，管理約4萬億美元的資產。在港的家族辦公室數目已超過2,700個，其中一半管理的資產超過5,000萬美元，預計2028年香港將成為全球最大的跨國財富管理中心，而今年將進一步增加對基金和單一家族辦公室的稅收優惠。

另外，他提到，香港銀行存款去年增加7%至約1,400億美元，受惠機構投資者尋求重新配置投資組合、內地人工智能(AI)DeepSeek等技術突破，激發市場熱情，恒生指數去年的升勢亦延續至今年，近3個月已飆升約20%。