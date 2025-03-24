本地家族2.3億放售西區全幢酒店The Henry

非本地生大學學位錄取比例大增，學生宿舍需求殷切，有本地家族趁勢放售持有的港島西區全幢酒店/服務式公寓。世邦魏理仕獲委任代理出售西營盤德輔道西322至324號The Henry，物業將以私人協商形式出售，意向價約2.3億港元。

The Henry樓高24層，屬999年地契及甲類地盤，總批則面積約23,881方呎。酒店擁有34間客房，提供3種不同的房型，高層房間景觀開揚及享有部分海景。一樓屬舒適寬敞的禮賓樓層，配有會議室和儲物空間，而3樓設有後勤設施。地下商舖位則由連鎖咖啡店租用。

該行指，項目距離港鐵大學站A2出口和港鐵西營盤地鐵站B3出口，僅需5分鐘步程，對於區內居民、遊客和學生來說非常方便。而且距離中上環的核心商業區僅需8分鐘車程，亦是年輕專業人士的理想住所。

世邦魏理仕香港戰略客戶及業務拓展部主管鍾國棟表示，住屋物業不僅在香港，而是於整個亞太地區中，均是最活躍的投資板塊之一。據2025年該行亞太區酒店投資者意向調查指出，超過72%的受訪者指計劃購買更多酒店資產，大部分受訪者亦提到新供應有限、旅客人數及需求增加，以及債務成本下降為投資此板塊的最大推動力。

該公司亞太區酒店部高級經理廖韋璣補充，隨着香港酒店及旅遊市場持續復甦向好，價格吸引的小型精品酒店愈來愈受到家族辦公室、高淨值人士及本地投資者青睞。過去九個月，已經有5宗類似交易。項目極具潛力或可重新發展及定位，以符合共享生活及學生住宿的新興趨勢。