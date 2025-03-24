傲瀧連錄9宗終止交易個案　發展商大幅減價重推

據項目成交紀錄冊，終止交易的9伙實用面積介乎423至2,699方呎，原本於2019年至2021年初以介乎1,054.1萬至6,610.5萬元售出，當時成交呎價約19,086至26,914元。大部分單位買家當年採用「董事長 1440 付款」計劃入市，成交期長近4年，並可享有提前入住優惠。

現時經修訂價單後，該批單位的定價減至介乎804.3萬至6,138.3萬元，折實價571萬至4,358.1萬元，折實呎價約13,499至17,188元。以E座頂層三複式3號為例，實用面積2,598方呎，外連351平台及633方呎天台，2019年成交價為6,610.5萬元，現時重新推出的折實售價為4,358.1萬元，每方呎售價約16,775元。

另有1伙特色戶同日減價，為1座7樓A室連天台戶，實用面積1,920方呎，定價亦由逾1.44億元大幅減到7,118萬元，最新折實價5,053.78萬元，折實呎價約26,321元。