陳炳強：恒指或再試低位 小米中長線仍可看好

市場對美國徵收進口關稅憂慮略為紓緩，隔晚美股做好。不過，港股周二(25日)未有跟隨外圍向上，恒指曾挫逾500點。資深股評人陳炳強認為，雖然美國或縮細關稅範圍，但中美兩國貿易關係仍未明朗，料會拖累大市氣氛。恒指升至24,800點阻力不輕，未能輕易突破，現階段入市值博率不高。