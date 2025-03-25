陳炳強：恒指或再試低位 小米中長線仍可看好
2025年03月25日 11:25
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市場對美國徵收進口關稅憂慮略為紓緩，隔晚美股做好。不過，港股周二(25日)未有跟隨外圍向上，恒指曾挫逾500點。資深股評人陳炳強認為，雖然美國或縮細關稅範圍，但中美兩國貿易關係仍未明朗，料會拖累大市氣氛。恒指升至24,800點阻力不輕，未能輕易突破，現階段入市值博率不高。
小米集團(01810)公布，以先舊後新方式配售8億股，每股配售價53.25元，較周一(24日)收市價57元折讓6.58%，集資426億元。陳指出，配股消息短期料對小米股價造成壓力。不過，其集資金額較市傳少，加上集資所得料可提升其財務實力，中長線而言，股價向上趨勢未改。
比亞迪股份(01211)去年多賺34%，惟股價績後受壓。陳炳強指其股價累升已多，短線難免出現技術調整。不過，他對其中長期前景仍持樂觀態度，建議投資者待股價回落至350元水平後作中線吸納。至於比亞迪電子(00285)去年盈利增長5.55%，陳認為其毛利有收窄迹象，經營狀況有隱憂，其股價亦持續低迷，整體投資價值不大。股價若能守穩42元支持，短線或會有反彈機會，有貨者屆時宜吼位離場。