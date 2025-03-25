2月二手私宅蝕讓按月跌至488宗　近3個月最少

利嘉閣陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，2025年2月份全港1,425宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損者達488宗，佔比按月減少2.2個百分點，至約34.2%，為近3個月最少。

他又指，上月帳面獲利個案共929宗，佔比約65.2%，按月升2.2個百分點，為連跌兩個月觸底後反彈；至於上月平手的個案有8宗，佔比持平在約0.6%。

此外，2月份每宗私宅轉手個案平均賺幅約21.1%，單月再升1.5個百分點，連漲兩月兼創近3個月高位。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達約28.3%，按月升0.9個百分點，錄403宗。

按物業區域劃分，上月港島區表現仍然最好，以約66.2%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升1.6個百分點；其次為新界區報約65.4%，按月升1.7個百分點；至於九龍區表現持續跑輸大市，只錄得約64.1%，惟按月升3.2個百分點。

按物業轉售價格分析，樓價601萬至800萬元組別之獲利比率最高，錄約71.7%，按月大升9.5個百分點，涉及宗數190宗；1,001萬至1,200萬元組別，月內獲利比率達約69.4%，按月跌4.3個百分點。

檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有東涌映灣園一個屋苑錄得百分百獲利，次高者為將軍澳維景灣畔約88%。同批屋苑中，每宗平均賺蝕幅度介乎最差的蝕約5.5%至最多的賺約125.9%。將軍澳日出康城二手屋苑仍然表現最差，平均每宗轉手要蝕約5.5%。

展望3月，陳氏指出，放寬細價物業印花稅與新盤熱賣搶灘的情況，無疑也帶動二手市場交投轉旺，惟業主叫價能力依然受壓，不少仍需遷就一手市場平賣，故此料無助本月獲利比率及平均賺幅持續改善。初步估計，3月份二手私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅料呈窄幅偏軟走勢發展，前者料處約65%水平橫行；後者料微降至約20%的水平上落浮沉。