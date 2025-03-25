康怡花園兩房價跌穿600萬　呎價1.1萬元

港島藍籌盤成交價低於「6球」，鰂魚涌康怡花園兩房單位，減價30萬元，成交價560萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園3月暫錄11宗買賣，該盤A座低層10室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望山景，叫價590萬元，現以560萬元成交，呎價約11,268元，新買家為外區客。

●利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌康景花園C座中層6室，實用面積約560方呎，三房間隔，新買家為外區客，為遷就子女將在港島區上學，即睇即洽購，獲減價80萬元，以540萬元成交，呎價約9,643元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角百福花園百喜閣低層D室，實用面積約606方呎，三房設計，以518萬元承接，呎價約8,548元，屬近一年新低，較業主原叫價580萬元，減價62萬元成交，減幅逾10%。

●中原林龍南指，北角慧雲峯中層G室，實用面積約932方呎，套三房間隔，享海景，今年初以1,880萬元放售，現以1,680萬元沽出，呎價約18,026元，新買家為用家。

●中原周世康稱，灣仔囍滙2座高層K室，實用面積約521方呎，兩房間隔，望山景，去年放盤叫價1,280萬元，現以1,220萬元成交，呎價約23,417元，新買家為用家，原業主持貨近12年，帳面僅賺6萬元，若連同使費屬蝕讓離場。

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九龍區

●中原陳焯偉表示，奧運站柏景灣8座高層A室，實用面積約752方呎，套三房間隔，擁海景，以1,580萬元沽出，呎價約21,011元，新買家為首置客。

●美聯張曉盈稱，長沙灣愛海頌中層C室，實用面積約475方呎，兩房間隔，終以733萬元獲承接，呎價約15,432元，原業主於2019年11月以約829.4萬元購入，持貨約6年帳面虧蝕約96.4萬元，貶值約11.6%。

●香港置業曾家輝指，長沙灣宇晴軒3座中層A室，實用面積約502方呎，兩房間隔，望園景，最初叫價約680萬元，放盤約兩個月後，吸引區內客洽詢，雙方經議價後以655萬元成交，呎價約14,853元，新買家為首置客。

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新界區

●中原何俊傑指，將軍澳海翩滙7座低層K室，實用面積約855方呎，套三房加儲物房間隔，去年底叫價1,350萬元，期間多次調整叫價，直至本月調整至1,150萬元即獲洽購，累減250萬元或約19%，以1,100萬元成交，呎價約12,865元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢溱喬單號屋，實用面積約1,232方呎，套三房連工人房間隔，望山景，連花園約582方呎，以1,700萬元成交，呎價約13,799元，低市價約5%，原業主於2014年5月購入，持貨約11年帳面虧蝕580萬元，單位跌價約25%。

●利嘉閣歐柏倫稱，西貢翠景臺單號屋，實用面積約1,400方呎，望山景，區內外籍租客向業主洽購，最終以1,010萬元成交，呎價約7,214元，原業主於2019年以約1,040萬元買入，帳面蝕30萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山中心4座低層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，望園景，放盤約3個月，叫價600萬元，成交價578萬元，呎價約11,073元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月暫錄約90宗二手買賣，按月升約6成多，新港城C座高層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，議價後以455萬元易手，呎價約14,174元，新買家為上車客。

●中原周偉航指，大圍3月暫錄近30宗二手買賣，其中名城佔約6宗成交，盛世5座北翼中層B室，實用面積約961方呎，套三房間隔，叫價約1,450萬元，反價10萬元後，以1,460萬元獲承接，呎價約15,193元，代理不惜遠赴內地送訂，促成交易。

●中原麥偉成表示，粉嶺及上水3月暫錄約70宗二手買賣，按月增超過1倍，粉嶺居屋榮輝中心4座高層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約420萬元，議價後以391.8萬元易手，呎價約8,372元，物業約4年帳面貶值約20%。

●中原周雪雯稱，上水龍豐花園A座中層2室，實用面積約502方呎，三房間隔，叫價約520萬元，議價後以490萬元易手，呎價約9,761元，新買家為同區換樓客。

●中原表示，元朗蝶翠峰11座中層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，放盤一星期，有裝修，上車客一睇即中，即場還價，業主願減10萬元，即以420萬元成交，呎價約9,071元。

●中原車子毅指，元朗YOHO MIDTOWN第7座低層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，放盤約一年，最初叫價850萬元，最新降價至700萬元，外區分支家庭睇樓一段時間，議價30萬元，斥670萬元承接自用，呎價約12,885元，原業主持貨約8年帳蝕10萬元。

●美聯葉偉珠稱，元朗映御2座高層F室，實用面積約385方呎，一房間隔，由於單位受惠400萬元只需繳付100元印花稅的新措施，上車客加快入市，並以388萬元成交，呎價約10,078元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋B座中層20室，實用面積約447方呎，兩房設計，附設裝修連傢電，原業主放盤不足48小時，減價25萬元，獲區內綠表客於未補價第二市場以405萬元購入自住，呎價約9,060元。

●利嘉閣黃肇雯指，天水圍嘉湖山莊麗湖居4座低層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，望內園景，新買家為換樓客，洽購後獲減32萬元，以398萬元售出，呎價約7,276元。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門碧翠花園23座低層A室，實用面積約889方呎，三房間隔，望園景及部分海景，叫價660萬元，累減32萬元，減幅約4.8%，獲同區用家以628萬元連車位承接，呎價約7,064元。

●美聯何振榮表示，荃灣廣場1座中層D單位，實用面積約433方呎，兩房設計，叫價650萬元放盤，獲區內家庭客議價後以520萬元承接，呎價約12,009元。

●利嘉閣曾定杰稱，青衣翠怡花園中層H室連平台特色單位，實用面積約443方呎，連約33方呎平台，兩房間隔，原先叫價499萬元，經洽商後以473萬元成交，呎價約10,677元，原業主於2021年以約598萬元買入，帳面蝕125萬元。

●中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣13座高層F室，實用面積約537方呎，兩房間隔，享內園景，去年12月叫價518萬元放盤，近日獲買家洽購，最終減價35萬元，以483萬元成交，呎價約8,994元。

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