陳樂怡：恒指兩萬三關不容有失
2025年03月26日 07:00
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小米集團(01810)成為月內第二家配股集資400億元以上的港股企業，巨額集資料會抽走市場流動性，影響投資氣氛，引發獲利盤，尤其不少科技股績後顯著回吐。另一方面，市場靜候美國總統特朗普4月2日宣布對等關稅，儘管據報或會縮減關稅範圍，但預期投資者仍會保持警惕，恒指宜守穩23,000點。
個股推介方面，華潤飲料(02460)去年收入大致持平，純利則按年增長23.1%，主要受惠於自有產能佔比提升，帶動毛利率向上，加上公司費用率下降。包裝水競爭環境漸趨緩和，同業農夫山泉(09633)更表示不會發動價格戰。華潤飲料將進一步提升整體產能布局。基本完成瓶坯自有化建設，增強供應鏈實力，故此經營效率及利潤率仍有進一步改善空間。公司另外宣派特別股息，令市場驚喜。
公司表示2025至2026財年派息比率將會維持在45%以上，並指未來當資本開支周期完結時，有意調升派息比率。現價對應2025財年預測市盈率15.8倍，低於康師傅(00322)及農夫山泉(09633)。向上阻力位睇15.7元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)