港鐵發行3批美元票據　規模共30億美元

她提到，今次發行是香港有史以來，最大宗的香港發行人僅S規則美元債券發行。

有關交易周一(24日)公布，並進行一系列的路演和投資者會議。周二(25日)開始認購後，反應熱烈，首1小時錄逾55億美元，至中午已超過110億美元，並在倫敦時間中午最終價格指引(FPG)公布前達到逾170億美元。

她指，今年亞洲債券市場整體情緒正面，債券市場流動性充裕，信用利差維持在歷史低位區間。留意到與往年相比，債券發行量有明顯提升，近期的債券發行交易從認購倍數、發行成本及後市表現等方面來看均表現理想，帶動市場繼續朝正面發展。

港鐵公司30億美元三批次美元債券發行重點：

- 5年期最終定價為T+40基點，4.375%票息，5億美元規模；

- 10年期最終定價為T+58基點，4.875%票息，10億美元規模；

- 30年期最終定價為T+70基點，5.25%票息，15億美元規模