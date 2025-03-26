張智威：港股待季結後才見方向 快手或試50元支持
2025年03月26日 11:20
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股近日出現明顯調整，技術上已跌穿20天移動平均線約23,800點，走勢有轉弱迹象。另外，不少企業公布業績後「見光死」，個別公司趁高配股集資，亦拖累大市表現。不過，恒指調整幅度已多，短期再下跌空間有限，相信要待期結及季結後，大市才可見明顯方向，建議投資者持盈保泰。
快手(01024)去年賺153億元人民幣，按年增長1.4倍。張認為其業績表現不俗，但公司未有派息消息支持，股價績後一度受壓。事實上，快手股價由3月初50元邊，至月中高位見68.9元，短期累積升幅已多，難免出現調整，加上現時市況不就，後市有機會再下試50元支持。
國務院近日表示，平台經濟要發揮促創新、擴消費、穩就業等作用。另外，阿里巴巴(09988)公布，浙江省政府與阿里集團、螞蟻集團簽署戰略合作協議，包括在人工智能(AI)等領域展開合作。阿里巴巴股價周三(26日)高開，但張智威認為其上升非受好消息帶動，而是隨着整體市場的上升而波動。張又指出，人工智能相關消息已經被反覆炒作，若然未來沒有的重大技術突破，相信影響力將有限。