張智威：港股待季結後才見方向　快手或試50元支持

信誠證券聯席董事張智威表示，港股近日出現明顯調整，技術上已跌穿20天移動平均線約23,800點，走勢有轉弱迹象。另外，不少企業公布業績後「見光死」，個別公司趁高配股集資，亦拖累大市表現。不過，恒指調整幅度已多，短期再下跌空間有限，相信要待期結及季結後，大市才可見明顯方向，建議投資者持盈保泰。