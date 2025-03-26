Mastercard經濟研究所維持今年內地GDP增長4.5%預測

Mastercard經濟研究所維持2025年中國內地國內生產總值(GDP)增長4.5%的預測，與官方的5%目標大致相若，惟風險傾向上行。預測主要受北京承諾支持家庭消費、私營企業營商環境改善，以及房地產市場可能受有利的基數效應推動而復甦等因素所支持。此外，內地對關稅的務實態度及減輕風險措施亦預料有助降低經濟下行風險。

香港方面，在聯繫匯率制度下，高息率和港元強勁繼續對本地的零售、旅遊和房地產行業構成壓力；由於香港與中國內地有大量貿易往來，因此香港亦有可能受美國提高關稅所影響。

儘管面臨挑戰，香港金融業持續復甦，恒指自2024年9月以來已上漲32%。港府亦很可能在2025年維持擴張性財政政策，相當於GDP的25%，而豐厚的財政儲備亦為必要時增加刺激措施留下空間。

然而，香港的短期前景仍然充滿挑戰，尤其是本地零售業。根據政府統計處的資料，2024年的總零售銷售額按年下跌7.3%，較2018年的水平低22%。此現象主要歸因於更多市民選擇前往鄰近城市購買商品和服務。此外，消費者也愈來愈傾向於網上購物，而非前往本地零售商店消費。

香港經濟同時正受疫情後的人口結構影響，研究所認為，鼓勵更多人投入勞動力市場為香港改善本地消費需求的方法之一，而推出相關政策以恢復香港的勞動力參與率，以及協助新移民融入本地生活，對於結構性改善本地需求至關重要。

計算亦顯示，假設其他因素維持不變，若勞動人口參與率能從2024年底的57%回復至61%，私人消費將可增加近11%。

香港第四季固定資產投資按年下跌0.9%，是自2023年第三季以來首次出現收縮，或因房地產投資放緩所致。儘管第四季的在建單位數量持續減少9,000 個，但由於市場預期美國或延遲下一次減息，預期貨幣寬鬆政策對房地產業所產生的提振作用將相繼受到延誤。

Mastercard亞洲首席經濟學家David Mann表示，內地和香港正面對不同但相關的經濟壓力和利好因素，雙方都應保持審慎樂觀態度。很多中國內地企業已採取減輕風險措施，而香港作為金融中心的地位亦有助持續推動增長。