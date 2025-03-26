調查：中國蟬聯全球顛覆指數榜首　企業關注三大挑戰

諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發布2025年顛覆指數，中國連續五年成為全球顛覆指數最高的國家。中國的高管認為，通貨膨脹（38%）、利率上升（36%）和地緣政治衝突（36%）是今年企業面臨的三大挑戰。

調查指出，60%的中國高管考慮在人工智能等數字工具和科技上投資更多資源，重點投資人工智能、物聯網和業務或機器人流程自動化，以推動收入增長和降低成本，並對人工智慧對商業的影響充滿期待。80%的商業高管對人工智能對其業務的影響持正面態度，其中61%專注於利用人工智能推動收入增長，39%則專注於借此降低成本。另外，72%的行政總裁還預計他們的公司將在未來五年內大規模應用人形機器人。

此外，45%的受訪者預計未來12月內供應鏈問題將會惡化，較去年上升了14個百分點。61%的中國高管正積極調整製造基地和供應鏈佈局；76%受訪者認為，由於對中美地緣政治緊張和關稅的擔憂，需要調整定價和增長策略。

值得注意的是，中國企業加速出海的趨勢持續，近 60%的企業計劃在未來12個月內顯著增加在中國以外地區的投資。

《2025年艾睿鉑顛覆指數》聚焦顛覆對企業的影響，訪問全球來自10個行業和11個國家的3,200多名行政總裁（CEO）和高級管理人員，當中20%的受訪者來自中國。