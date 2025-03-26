貿發局下調港今年出口增長預測至3% 未來貿易摩擦恐再升級

貿發局研究總監范婉兒表示，美國關稅對環球貿易有負面影響，計及所有已知關稅，料對香港出口增長有1%的影響，並將今年出口增長預測下調至3%，貼近過去10年的平均水平。她直言，美國接近「日日有公布」，料未來貿易摩擦有可能進一步升級，局方會持續觀察後續影響。

另外，該局公布今年首季出口信心指數調查，面對美國向其環球貿易夥伴大幅加徵關稅，香港出口商的信心仍見改善。具體而言，現狀指數(對本季度實際表現的評估)上升1.8點至 52.1，預期指數(對下個季度的信心表現評估)則升1點至51，同樣表現向好。兩項數據均穩企在50的分水嶺之上，反映業界對出口前景普遍保持樂觀。

范婉兒稱，最新預測顯示，香港出口仍可望錄得增長，充分反映本港出口業強韌穩健的特質。儘管出口業務的增長速度可能較最初預期為慢，但仍有不少因素令業者保持樂觀。當中，很多香港出口商都能夠因時制宜，靈活制訂各種策略，確保業務行穩致遠。

同時，出口商對其他市場大保持樂觀，尤以中國內地、歐盟和東盟為然。中國內地的現狀指數較2024年第四季上升6.7點至59，歐盟也提升3.8點至50.1。東盟(56.4)則繼續穩處擴張區間。

高級經濟師傅至樂指，預期指數呈現類似態勢，中國內地的預期指數上升3點至55.7，東盟(53)和歐盟(52.7)緊隨其後。美國則再次下滑，下降4.3點至46.7，跌至一年來最低。

2025年第一季的現狀指數亦反映行業展望，珠寶業(53.1)是最具信心的行業，其次是電子產品業(52.3)和鐘錶業(51.2)；根據預期指數，珠寶業(54.4)出口商同樣對前景最感樂觀，隨後為生產設備/物料業(52.6)和鐘錶業(51.1)。