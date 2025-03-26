證監會：港證券業去年盈利增56%　收入來源多元化

香港證監會年度證券業財務回顧報告顯示，香港證券業去年淨盈利總額按年增長56%至444億元，總收入增加11%至2,226億元，增幅較開支的4%輕微升幅為大，而所有證券交易商及證券保證金融資人的交易總額升34%。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，本港金融業在全球波動中展現出韌力及適應力，而更令人鼓舞的是，券商在2024年錄得更高盈利，收入來源更加多元化。展望未來，證監會將繼續致力鞏固香港作為領先國際金融中心的地位，為業界人士和投資者提供大好機遇。

業界來自不同類別的收入均錄得增長，其中，證券交易的淨佣金收入按年增加18%至202億元；資產管理收入按年升14%至375億元，以及包銷及配售證券收入大幅增長1.18倍至111億元。

聯交所去年的平均每日成交額為1,318億元，按年升26%。聯交所參與者方面，A組、B組及C組經紀行分別錄得84億元、100億元及35億元的淨盈利總額。所有聯交所參與者的合計淨盈利總額為219億元，按年增加66%。

2024年底的平均證券融資抵押品比率為3.9倍，而未清繳保證金貸款總額為1,772億元，按年增加20%。首20家最大型的證券保證金融資提供者共佔業內未清繳保證金貸款總額的85%。