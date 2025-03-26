富達：關稅添貿易不確定性　中日印現投資契機

富達國際表示，隨着美國政府就各項雙邊貿易和投資展開一系列調整，或增添更多貿易限制。在關稅不確定性的環境下，市場普遍預期全球通脹將較長時間處於較高水平，尤其是美國。聯儲局減息步伐或受阻，而各亞洲央行需於穩定資金流及刺激內需之間取得平衡。然而，亞洲區內主要經濟體轉向以內需驅動增長，使中國內地、印度及日本等亞洲三大市場浮現投資契機。

富達國際亞洲經濟分析師劉培乾指出，美國貿易政策不確定性及貿易緊張局勢，或會影響亞洲經濟增長前景，惟區內各經濟體所面對風險程度不一。儘管出口關稅增加及環球需求放緩直接衝擊，貿易不確定性趨升或促使亞洲各國透過更進取的改革，加大支持內需及加強區內合作，以尋求經濟增長和韌性。中國內地經濟復甦，內需消費增長變得更為重要，可望成為大部分亞洲經濟體的出口國。

富達國際基金經理George Efstathopoulos表示，中國的刺激和補貼政策帶動消費，向執政者和投資者釋放財政政策與消費者之間存在密切聯繫的訊號。儘管中國內地仍需採取更多措施，但這表明財政政策在消費者信心低迷時發揮作用。房地產市場亦見改善，過去數月甚至看到復甦迹象，意味去槓桿周期最壞階段已過，潛在尾部風險得到預防性處理。

他續指，內地1月份信貸數據遠超市場預期，加上政府表明不斷增加支持政策，伴隨着內地人工智能（AI）迅速發展，提醒投資者內地科技創新能力，提振市場信心，並顯著轉變投資中國的看法。 富達相信中國內地AI可促進收入、生產力，甚至就業，AI相關企業盈利預期獲顯著上調亦足證基本面改善，故富達預期相關企業將增加資本開支，進一步帶動盈利增長。