許正宇：港投公司已投資逾90個項目　個別企業已申請上市

港府於2022年成立香港投資管理公司(簡稱港投公司)，負責管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」共620億港元的投資。財經事務及庫務局局長許正宇表示，港投公司已投資超過90個項目，有被投企業已向香港交易所提交上市申請。港府一直全力支持港投公司的工作，會按需要適時考慮注資的時間和安排。

他指出，有關投資包括具前沿技術或處於關鍵行業的企業，屬中長期投資，重點主題包括硬科技、生命科技、新能源和綠色科技，投入資金佔比分別為56%、16%及11%。不少被投企業在吸引資金、人才，以及開拓新市場方面都取得良好的進展，加速了它們以香港作為發展平台的部署。

他指出，港投公司的投資一方面貢獻香港創科產業的發展，助力本土初創企業開拓多元市場和探索應用落地場景；另一方面，透過資金的牽引作用，吸引內地及海外的優質項目和公司落戶香港並在港發展業務。同時積極與不同的投資機構合作，投資，截至今年2月，港投公司每一元的投資，拉動超過4元的市場長期資金跟投。

在「新資本投資者入境計劃」下，港投公司負責監督管理的「投資組合」。他提到，首批配置資金將投放在低空經濟、樂齡及智慧生活科技、智能文娛體驗等領域的產業和嶄新應用。