中銀香港去年非內房企業貸款不良率升至1.37%

市場繼續關注本地房地產資產質素。中銀香港（02388）去年非內房企業貸款不良率按年上升1.24百分點，至1.37%，該行副總裁兼財務總監徐海峰表示，在高息環境持續下，個別本地中小企房地產出現短期現金流困難。他相信，隨着香港整體經濟向好，未來息口預期將進一步回落，本地樓市有望築底回升，相信今年不良貸款能夠得到改善。

徐海峰強調，雖然在商業地產方面有一定的壓力，但整體風險可控。客戶多數為本地藍籌企業，超過60%涉及上市集團，財務狀況相對穩定。當中85%投向香港使用，接近六成為物業發展類貸款；5.7%用於內地。建築貸款若佔17%；抵押貸款約30%，平均LTV比率不高於50%，無抵押貸款佔53%。

中銀香港去年貸款金融按年減少1.67%，副總裁王化斌稱，去年環球經濟增幅放緩，市場利率高企，導致港元貸款需求疲弱；不過，本地提取的公司貸款亦見不俗增長，包括按揭貸款在內的個人貸亦錄3.5%的增長。展望今年，香港與去年風險與機遇並存的情況相似，東南亞地區則有望受惠於中企出海而增長，冀今年貸款表現亦能「跑贏大市」。

副總裁兼財務總監劉承鋼指，減息環境對業界帶來非常大的挑戰和壓力，銀行要動態管理好資產和負債。去年淨利息收入及淨息差也取得不俗成績，今年首季最核心的工作要控制好存款成本，目前港元的流動性非常充裕，港元利率也有走低的趨勢，今年淨息差在減息背景下將面對一定壓力，該行會繼續控制好存款成本，也會繼續繼續鎖定一些高收益的投資。

另外，中銀香港計劃本年度起按季度派息，並考慮開展回購計劃。劉承鋼解釋，派息頻率的變化旨在提升股東投資的靈活性和穩定收益，回購則基於香港《公司條例》的修訂，促使集團修訂公司治理程序和股份發行及回購授權，目前正進行內部審批；惟他未有交代季度派息及回購相關具體情況。