泓景臺兩房戶售693萬元　4年帳貶18%

二手業主劈價出貨。長沙灣泓景臺兩房單位，劈價47萬元後，以693萬元易手，逾4年帳面貶值約18%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河逸濤灣春瑤軒高層A室，實用面積約556方呎，兩房間隔，獲用家以1,068萬元沽出，呎價約19,209元，原業主於2022年5月以約1,398萬元購入，帳面蝕讓約330萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角百福花園百勝閣高層D室，實用面積約606方呎，原則三房改為兩房，望樓景，獲買家以520萬元承接，呎價低見約8,581元，較業主原叫價550萬元終減價30萬元。

●美聯陳啟駿稱，大坑道光明臺連錄2宗買賣，其中1座高層H室，實用面積約616方呎，兩房間隔，擁海景，以930萬元易手，呎價約15,097元，為同類型單位高價，原業主於2007年12月以約595萬元購入。

●利嘉閣邱景賢指，淺水灣麗景園9座高層24室，實用面積約2,049方呎，三房間隔，望全海景，叫價5,300萬元放售，議價至5,200萬元連車位成交，新買家為用家，呎價約25,378元。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺2座低層C室，實用面積約468方呎，兩房間隔，叫價740萬元，降價47萬元或約6%，以693萬元易手，呎價約14,808元，原業主於2020年11月以843.8萬元購入，逾4年帳面蝕讓150.8萬元，貶值約18%。

●中原王婉婷稱，九龍塘又一居5座高層A室，實用面積約737方呎，套三房間隔，另設工人套房，以1,058萬元連租約易手，呎價約14,355元，原業主於2015年4月以1,190萬元購入，約10年帳面需蝕讓132萬元。

●利嘉閣李嘉輝指，牛池灣曉暉花園5座中層A室，實用面積約676方呎，套三房間隔，望園景，新買家睇樓一次便決定購入，以810萬元承接，呎價約11,982元。

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新界區

●中原黃淑賢表示，青衣3月錄約45宗二手買賣，較上月全月升約兩成，居屋偉景花園2座高層C室套三房戶，實用面積約656方呎，去年10月於已補價自由市場叫價780萬元，今年1月減至710萬元，再減至690萬元，終以680萬元沽出，呎價約10,366元，約8年帳面升值約4.6%。

●利嘉閣陳志傑稱，青衣青怡花園4座低層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，望山景，區內客計劃在區內買入物業予兒子上車，單位叫價420萬元，放盤近8個月，調整至340萬元，最終以312萬元成交，重返12年前水平，呎價約9,096元。

●中原徐偉業指，荃灣綠楊新邨P座低層7室，實用面積約445方呎，兩房間隔，3月新放盤叫價410萬元，原業主肯減至395萬元，上車客即時落訂入市，呎價約8,876元，原業主持貨約8年，帳面蝕讓105萬元，期內貶值約21%。

●祥益黃文樂表示，屯門大興花園2期9座中層C室，實用面積約447方呎，區內首置客見單位內籠附裝修，收樓後即可入住，遂便決定以370萬購入上址自住，呎價約8,277元。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心4座中層A室，實用面積約501方呎，兩房間隔，正處於生約交吉期，新買家雖未有視察單位內籠，參考相片見單位有裝修，獲減價15萬元，以405萬元購入，呎價約8,084元，原業主於2021年以約589萬元購入，帳面虧蝕184萬元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊3月錄得約34宗買賣，賞湖居3座高層H室，實用面積約549方呎，三房間隔，議價後以458萬元易手，呎價約8,342元，原業主於2018年3月以580萬元買入，持貨約7年帳面蝕讓122萬元，貶值約21%。

●美聯張國成稱，元朗Grand YOHO第2座中層E室，實用面積約520方呎，兩房間隔，近期叫價約758萬元，獲同區上車用家即睇即入市，議價後以約740萬元成交，呎價約14,231元，原業主於2022年5月以900萬元，帳面蝕160萬元。

●中原車子毅表示，元朗3月暫錄約117宗二手買賣，包括玉龍樓高層D室，實用面積約288方呎，兩房間隔，放盤約一年，最初叫價368萬元，降價至278萬元，議價後以277萬元沽出，呎價約9,618元，新買家為投資者。

●利嘉閣吳紫旭表示，元朗尚柏中層K室，實用面積約302方呎，一房間隔，望樓景，獲新買家以280萬元承接，呎價約9,272元，原業主在2024年10月以約271.3萬元一手買入，短短約5個月轉手，帳面獲利8.7萬元。

●中原王勤學表示，元朗YOHO MIDTOWN第9座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，叫價770萬元，減價40萬元，以730萬元沽出，呎價約13,569元，做價創屋苑兩房單位11個月新高，較同月另外3宗兩房成交高出約9至22%。

●中原指，元朗元朗RESIDENCE譽88第1座高層G室，實用面積約931方呎，套三房連儲套房間隔，叫價1,100萬元，減價92萬元，以1,008萬元沽出，呎價約10,827元，屋苑本月連錄兩宗成交，打破4個月零成交悶局。

●美聯葉偉珠稱，元朗柏𣾷7座B室單位，實用面積約517方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，外區用家睇樓兩次後，議價至約385萬元成交，呎價約為7,447元。

●中原陳韻兒指，火炭駿景園3月暫錄約4宗買賣，屋苑11座中層F室，實用面積約974方呎，套三房及工人套房間隔，望內園景，叫價約1,200萬元，日前雙方議價後以1,100萬元沽出，呎價約11,294元，新買家為同區家庭客。

●中原吳嘉權表示，火炭居屋旭禾苑中層17室，實用面積約454方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約510萬元，議價後以457萬元沽出，呎價約10,066元，新買家為同區客。

●中原梁廣成指，沙田御龍山3月暫錄約5宗買賣，該盤9座中層B室，實用面積約1,411方呎，四房雙套房及工人套房間隔，放盤叫價約2,480萬元，議價後以2,368萬元沽出，呎價約16,782元，原業主持貨約10年，帳面蝕讓112約萬元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田夾屋晴碧花園2座高層D室，實用面積約477方呎，兩房間隔，望市景，放盤約一個半月，自由市場叫價620萬元，累減40萬元，減幅約6.5%，獲買家以580萬元承接，呎價12,159元，近7年帳面蝕188萬元。

●世紀21奇豐李仕明稱，沙田偉華中心3座中層D室，實用面積約308方呎，兩房間隔，以447.5萬元成交，呎價約14,529元，原業主於2013年2月以298萬元購入，約12年帳面獲利149.5萬元。

●中原黎宗文表示，沙田新城市廣場3期銀樺閣中層D室，實用面積約640方呎，三房間隔，議價後以830萬元獲承接，呎價約12,969元，新買家為用家。

●中原曾紀賢指，大圍3月錄約28宗二手買賣，大圍柏傲莊5B座中層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，議價後以1,060萬元沽出，呎價約20,345元，新買家為外區客，原業主持貨約5年，帳面蝕讓約43萬元，貶值約4%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山3月暫錄約90宗二手買賣，按月升約六成多，聽濤雅苑10座低層B室，實用面積約1,054方呎，套三房間隔，叫價約950萬元，議價後以890萬元易手，呎價約8,444元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢大網仔威都别墅雙號屋全幢，套五房間隔，望山景，連天台，獲買家以1,580萬元承接，原業主於2006年5月以726萬元購入。

●中原何文俊表示，將軍澳日出康城MARINI的3A座中層C室，實用面積約380方呎，一房間隔，望海景，最初叫價850萬元，減價345萬元，以505萬元沽出，呎價約13,289元，原業主於2019年9月以669萬元一手買入，不足6年帳面蝕讓164萬元，貶值約25%。

●美聯林健偉指，將軍澳公屋景林邨景松樓中層16室，實用面積約349方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價160萬元放盤約兩年半，近期獲外區綠表買家洽詢，議價後以150萬元成交，呎價約4,298元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳海天晉6A座中層A室，實用面積約854方呎，套四房連工人套房間隔，望中央公園海景，叫價1,550萬元，議價後以1,465萬元成交，呎價約17,155元。

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