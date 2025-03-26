啟德新盤海景四房成交呎價逾3.5萬元 西貢盤周日招標
2025年03月26日 21:34
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購買力流入豪宅新盤市場，啟德項目新期數首錄成交，四房海景單位成交呎價逾3.5萬元。西貢樓盤首度推出5伙於周日起招標發售，包括4伙分層單位及1座洋房。
●啟德天璽•海第2A期首度沽出3伙
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海第2A期，周三(26日)首錄成交，連沽3伙，計及項目第1期最新亦錄得1宗成交，單日共吸金逾1.7億元，平均成交價逾4,200萬元。項目第2A期首度招標售出的單位位處19及21樓，均為四房一套間隔，設私人升降機大堂，成交價介乎3,960萬至4,164.3萬元，呎價由35,231至36,211元。
●西貢WHITESAND COVE首推5伙周日招標賣
華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，上載全新銷售安排，落實本周日(30日)首推5伙招標出售，包括4伙分層單位及1座洋房，實用面積1,142至2,195方呎。當中有兩伙屬於連花園特色戶，為3座地下A室及3座地下B室。招標期截至6月30日，期間每日下午1時起招標及下午4時截標。
●馬頭角南首連平台特色戶呎售約21,136元
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周三(26日)通過招標售出連平台特色戶。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝透露，上述為3樓B6室，實用面積220方呎，一房間隔，外連76方呎平台，成交價465萬元，呎價約21,136元。項目一周內連售3伙特色戶，共套現約1,600萬元。而全盤由本月初開售至今，累沽252伙，總成交金額約13.05億元。
●黃竹坑站海盈山三房成交價1,455萬
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周三(26日)以1,455.25萬元售出2A座10樓C室，為實用面積659方呎，採三房間隔，呎價約22,083元。
●大埔上然第2期5日內收8,200票
萬科香港旗下大埔上然第2期，正值收票階段，周三(26日)公布於5日之內累計接獲約8,200張入票，按本周六將以價單形式發售128伙計，暫錄超額認購約63倍，並將於本周五下午6時截票。發展商指，新一輪入票除了首輪開售的向隅客之外，亦有新客入票，以分支家庭客及投資客為主。
●紅磡必嘉坊‧曦匯15伙減價22%
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的紅磡必嘉坊‧曦匯，周三(26日)修訂價單，將15個單位的定價削減22%，並安排於周日(30日)以先到先得形式出售，折實平均呎價約18,735元，一房單位折實價由約500萬元起。減價單位涵蓋7伙一房，3伙一房連儲物室戶，5伙兩房戶，實用面積266至369方呎，最新折實價介乎500.46萬至689.89萬元，折實呎價約18,307至19,211元。
●屯門掃管笏凱和山獲外區客斥資396萬元購一房
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周三(26日)售出第1座3樓C室，實用面積375方呎一房，通過招標以396.19萬元售出，呎價約10,565元。買家為外區人士，於港島區上班，購入單位自用。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，100元印花稅新措施成功吸引不少上車客及投資者入市，預料加快細價樓的成交量，項目參觀量亦上升兩倍。該盤本月累計共售出14伙，套現逾6,443萬元。
●啟德MONACO MARINE兩房1,082萬元沽
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，今(26日)以1,082.4萬元售出1B座8樓E室，實用面積449方呎，採兩房連開放式廚房間隔，呎價約24,107元。發展商指，整個MONACO系列至今售出1,601伙，已套現逾205億元。
●屯門黃金海灣第1期意嵐為指定17伙增優惠
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周三(26日)修訂兩張價單，為指定17個單位提供全新建築期付款計劃，最高折扣率12%與即供計劃睇齊，並享最多5%提前成交回贈及可獲2.25%的代繳從價印花稅。該批單位涵蓋2伙1房，15伙兩房戶，實用面積介乎350至439方呎。
●旺角利奧坊‧壹隅周日賣4伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周三(26日)上載全新銷售安排，落實本周日(30日)以先到先得形式發售4伙1房單位，實用面積為288方呎，折實售價由625.61萬至679.62萬元，折實呎價由21,723至23,598元。當中售價最低為2座8樓E室，實用面積288方呎一房，折實呎價約21,723元。發展商指，該期數項目累售576伙，並套現約38.45億元。
●長沙灣佳悅頂層戶終止交易
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展，主打迷你單位的長沙灣佳悅，周三(26日)錄得一宗頂層特色戶終止交易，涉及單位為29樓A室，實用面積199方呎，開放式間隔，外連123方呎天台，原本於去年8月通過招標以400萬元售出，當時呎價約20,101元。資料顯示，全盤提供115伙，由2022年開售至今，累售約109伙，總成交金額逾4.3億元，平均成交呎價約17,142元。