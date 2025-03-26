啟德新盤海景四房成交呎價逾3.5萬元　西貢盤周日招標

購買力流入豪宅新盤市場，啟德項目新期數首錄成交，四房海景單位成交呎價逾3.5萬元。西貢樓盤首度推出5伙於周日起招標發售，包括4伙分層單位及1座洋房。

●啟德天璽•海第2A期首度沽出3伙

●西貢WHITESAND COVE首推5伙周日招標賣

華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，上載全新銷售安排，落實本周日(30日)首推5伙招標出售，包括4伙分層單位及1座洋房，實用面積1,142至2,195方呎。當中有兩伙屬於連花園特色戶，為3座地下A室及3座地下B室。招標期截至6月30日，期間每日下午1時起招標及下午4時截標。

●馬頭角南首連平台特色戶呎售約21,136元

●黃竹坑站海盈山三房成交價1,455萬

●大埔上然第2期5日內收8,200票

萬科香港旗下大埔上然第2期，正值收票階段，周三(26日)公布於5日之內累計接獲約8,200張入票，按本周六將以價單形式發售128伙計，暫錄超額認購約63倍，並將於本周五下午6時截票。發展商指，新一輪入票除了首輪開售的向隅客之外，亦有新客入票，以分支家庭客及投資客為主。

●紅磡必嘉坊‧曦匯15伙減價22%

●屯門掃管笏凱和山獲外區客斥資396萬元購一房

●啟德MONACO MARINE兩房1,082萬元沽

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，今(26日)以1,082.4萬元售出1B座8樓E室，實用面積449方呎，採兩房連開放式廚房間隔，呎價約24,107元。發展商指，整個MONACO系列至今售出1,601伙，已套現逾205億元。

●屯門黃金海灣第1期意嵐為指定17伙增優惠

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周三(26日)修訂兩張價單，為指定17個單位提供全新建築期付款計劃，最高折扣率12%與即供計劃睇齊，並享最多5%提前成交回贈及可獲2.25%的代繳從價印花稅。該批單位涵蓋2伙1房，15伙兩房戶，實用面積介乎350至439方呎。

●旺角利奧坊‧壹隅周日賣4伙

●長沙灣佳悅頂層戶終止交易