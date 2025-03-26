印度要求三星電子及當地高層補稅連罰款逾6億美元

南韓最大企業三星電子，在印度再次碰釘。繼去年三星印度廠房員工罷工之後，最新印度政府下令，要求南韓三星及其駐當地的高層，補繳稅款及罰款合共6.01億美元(約46.87億港元)。據報三星去年在印度的淨利為9.55億美元，即本次補繳稅款及罰款合共吃掉三星62.93%印度盈利。

據外媒指出，三星本次被印度認定逃稅，主要是在進口關鍵零件時，將零件登記在「錯誤分類」，藉此躲避10%至20%的關稅，並早在2023年就曾接獲印度海關與稅務機構發文警告。

三星在一份聲明中表示：「此問題涉及海關對商品分類的解釋，我們始終遵守印度法律。」其後又補充道：「我們正在評估法律選項，以確保我們的權益得到充分保護。」

去年9月，三星在印度南部坦米爾那都邦的三星電子工廠，約1500名參加罷工，要除了要求人工翻倍、縮減工時外，更提出在員工身故後將職位「世襲」給家屬等條件，導致勞資雙方僵持達一個月。最終三星同意提高工資、醫療保險與更好的設施等，但「世襲」制則未解決。