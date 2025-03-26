m18講場︰被質疑抄HKTVMall　京東港澳隔空「挑機」王維基

王維基又問，京東話「買貴即賠」點解淨係@百佳、惠康、百老匯、豐澤，無提HKTVmall，到底係睇佢唔起，定係知道自己唔夠HKTVmall平？

正當大家食緊花生之際，京東方面啱啱喺fb出po，先禮後兵，話多謝王維基對京東哋關注，仲要@埋Ricky Wong，話完全明白佢對京東開拓香港市場嘅疑慮，但「京東嚟香港，唔係要同邊個鬥，而係想將真正嘅着數帶俾每一位香港街坊。」

之後動之以情mode全開，話香港市民一直以嚟都要面對比內地高好多嘅物價，包括高昂嘅租金、運費同服務費。京東嘅營運模式係自己做貨、自己起倉同送貨，將成本壓到最低，絕對有能力將世界各地嘅優質貨品，以更抵嘅價錢、更好嘅服務，送到香港每家每戶。

更加抽嘅係，京東話既然王維基「開咗個頭，我哋都好樂意同你比下邊個對客更好」，於是正式宣布：京東App喺香港今年已經全面推行全類別滿188蚊免運費送上門服務，依家到6月底大家電銷售旺季，所有香港客買嘅京東自營家電，都會免費上門安裝！