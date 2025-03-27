【業績一覽】中國有色礦業、迪信通、康橋悅生活等
2025年03月27日 07:53
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中國有色礦業(01258)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利3.98億美元，按年升43.5%，每股盈利10.34美仙，每股派息4.2893美仙。
迪信通(06188)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損擴大至13.74億元人民幣，每股虧損1.55元人民幣，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損6.3億元人民幣。
康橋悅生活(02205)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利4,841.2萬元人民幣，按年升25.8%，每股盈利7分，不派息。
中國金融國際(00721)公布截至2024年6月30日止全年度業績，股東應佔溢利2,789.7萬元，每股盈利0.254仙，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損3.87億元。
MAYER HOLDINGS(01116)公布截至2024年6月30日止全年度業績，股東應佔虧損收窄至1,473.5萬元人民幣，每股虧損0.68分，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損3.38億元人民幣。
世紀金花(00162)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損擴大至5.38億元人民幣，每股虧損46.8分，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損4.53億元人民幣。
首控集團(01269)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損擴大至3.93億元人民幣，每股虧損21分，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損3.47億元人民幣。