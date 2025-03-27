差估署2月私宅售價跌0.8%　連挫3個月　為逾8年半低

本港住宅樓價持續下滑，差餉物業估價署周四(27日)公布的臨時數據顯示，2025年2月私人住宅售價指數報284.7點，按月再下跌約0.87%，已連挫3個月，為逾8年半新低，累跌約2.33%。而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約28.49%。此外，私人住宅租金升勢則回落，今年2月私宅租金指數報193.5點，按月再升約0.31%，連漲3個月累漲約0.83%，走勢繼續跑贏樓價。

2月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位按月跌幅較大。該指數最新報261.9點，按月下跌約0.91%，連挫3個月，累跌約2.09%。而實用面積約1,075方呎及以下中小型單位最新報286點，按月亦挫約0.83%，也連挫3個月，累跌約2.32%。

今年2月整體樓價指數回落，而各區細單位按月樓價走勢各異，據該署臨時數據，上月各區實用面積約431方呎以下單位平均呎價，以九龍區跌幅較大。

該區細戶上月平均每方呎售價險守1萬港元，最新報約10,101元，按月挫約4.14%，為2016年5月後的近9年最低。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約434萬元。

至於，新界區最新平均呎價最新報約9,763元，按月回落約2.03%，已連挫4個月，累跌約5.76%，為2016年8月後的約8年半最低。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約423萬元。

不過，上月港島區細單位平均每方呎售價則回升，升返每方呎1.3萬元水平，最新報約12,142元，按月上升約3.58%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約522萬元。