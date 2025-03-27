羅奇：美國明年將面臨顯著衰退風險　產業鏈回流想法不切實際

年近八旬的耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)接受內媒訪問，談及中美AI競賽，他表示，競爭遠比美國及其位於硅谷的人工智能(AI)公司在6個月前願意承認激烈得多。他強調，DeepSeek取得的突破意義重大，不僅是因為其性能優異，且其低成本優勢對美國構成挑戰。

在過去幾周市場拋售期間，美國經濟衰退風險一直是新聞頭條，多家華爾街投行已下調對美國經濟增長預測及展望。羅奇認為，美國總統特朗普政策的不確定性，正增加美國經濟衰退的可能性。雖然目前經濟看似穩定，但政策混亂已影響企業和消費者的信心，導致招聘和資本開支決策受阻。他預測，若不確定性持續，到2026年，美國經濟可能面臨顯着衰退風險。

針對特朗普政府宣稱「美國經濟正在排毒」的說法，羅奇斥其為政治借口，而非經濟術語。他強調，應通過失業率、勞動力市場狀況，以及消費者和企業開支等經典指標來檢驗這一主張的真實性，而非依賴空洞的口號。他指，特朗普政策的不可預測性讓企業難以規劃，凍結資本開支和工業生產活動，對經濟造成拖累。

談及近期美股的動盪，羅奇指，美國股市高度集中在少數股票，例如七巨頭，估值遠超合理水平，存在明顯泡沫風險。「作為對比，在20世紀初期互聯網泡沫高峰時期，科技股票僅佔市場總市值的6%，現在則是7隻股票佔據34%。」他雖未預測短期走勢，但警告，目前市場熱情雖受AI推動，卻不可持續，未來調整空間較大。

近日特朗普政府針對鋼鐵和鋁的高關稅已正式落地實施，並引發歐盟以及加拿大的反制措施。特朗普此前攻表示，4月1日將公布一份關稅政策研究報告，隨後將決定對所有國家的關稅措施。談及特朗普四處開火的貿易戰，羅奇認為，這意味全球生產、分銷、組裝和消費的成本都會提高。這可能迫使聯儲局調整貨幣政策，進一步加劇經濟不確定性。

羅奇指，特朗普試圖通過關稅，迫使產業鏈回流美國的想法不切實際。以蘋果公司(Apple Inc.)供應鏈為例，全球供應鏈的複雜性和高轉移成本，意味短期內難以實現回流。此舉不但經濟上不可行，更將損害美國消費者利益。