郭家耀：港股暫難突破 中銀香港續可看好
2025年03月27日 11:08
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港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，受美國總統特朗普關稅政策影響，美股持續調整。至於港股近期好淡爭持，且整體成交亦見縮減，反映投資者入市信心審慎，恒指短期料在23,000至24,000點整固為主。他補充，恒指由低位累升已多，利好因素或大部分反映，後市或需有更多數據，證明企業盈利及經濟經濟增長可持續，才能帶動大市進一步向上。
中銀香港(02388)去年純利按年升16.8%，末期息增至1.419元，擬今年起按季度派息。郭認為其業績勝預期，雖然淨息差受壓，但未影響其整體盈利及派息能力。市場早前關注商業地產對壞帳的影響，但管理層指該業務有充足撥備。股價績後有正面反應，考慮到股息率亦不俗，料後市繼續保持樂觀。
蒙牛乳業(02319)去年盈利按年逾挫97%，惟派末期息每股0.509元人民幣，派息比率更升至45%。郭家耀指其業績表現在預期之內，且公司對表現欠佳的資產進行撥備，未來經營壓力或減輕，股價績後表現不俗。另外，市場亦看好地政策刺激消費及生育率，預計對奶類產品的需求將會有所提振，料蒙牛及伊利等龍頭品牌將首先受益，後市有望迎來進一步重估空間。