郭家耀：港股暫難突破　中銀香港續可看好

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，受美國總統特朗普關稅政策影響，美股持續調整。至於港股近期好淡爭持，且整體成交亦見縮減，反映投資者入市信心審慎，恒指短期料在23,000至24,000點整固為主。他補充，恒指由低位累升已多，利好因素或大部分反映，後市或需有更多數據，證明企業盈利及經濟經濟增長可持續，才能帶動大市進一步向上。