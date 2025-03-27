許繹彬：提振消費措施有望出台　李寧或受惠

港股於本月下旬確實給人後勁不繼的感覺，在3次嘗試穿25,000點水平不成功後，就開始顯著回落，更持續回落至10天線(即23,972點)以下，成交更顯著出現縮減的現象，昨日(即26日)更只有不足2,000億元，是DeepSeek及AI熱潮後的首次。

突然開始「走樣」的原因，當然是今年以來由美國引發的全球關稅問題至今仍然揮之不去，市場一直靜候美國總統特朗普會隨時宣布新一輪關稅措施。儘管市場認為徵收關稅範圍會有所縮減，但「狂人」經常有出人意表的行為，令投資者時刻保持最高警覺，實屬正常現象。

由於兩隻在本季有極好表現及帶領港股「衝上雲霄」，突然先後出現大額抽水行為，因而令投資者於本月的投資策略有所改變，由「積極進攻」改為「且戰且退」。在投資氣氛受影響下，不少獲利盤湧現；不少科技股在踏入3月份開始派發「成績表」，即使表現優異，但仍出現沽壓。

筆者認為，港股畢竟在今年首季走勢非常凌厲，更可謂跑嬴全球主要股票市場；但現實始終歸於現實，在公布的經濟數據未見改善下，即使市場有很多概念消息，對升勢刺激可能只會較為短暫。在上述種種因素下，加上受累美國關稅政策，令全球經濟恐陷衰退風險。而目前市場欠缺利好消息承接下，投資者變得審慎，因而令港股近期波幅收窄。

適逢期指月結及季結快將來臨，相信短期內只能在23,000至24,000點徘徊，要突破可能需要大成交配合。而兩大巨企比亞迪及小米先後作出大型配股集資行動，令外界憂慮更多公司因而效法，加入「抽水」行列，引發配股集資潮，而車股、內房及科技股會是最大可能加入「抽水」行列。

過去港股能夠在全球市場「突圍而出」，成交暢旺，相信亦是因為美股市場在首季持續出現急速調整，令部分資金流入港股市場，令港股變強，外間更形容此現象為「東升西降」；但近日美股有回暖迹象，一直持續高企的港股則呈現獲利回吐，投資者有可能將資金抽調回美股市場博反彈，未來港股是否會繼續「東升西降」，或是「西升東降」？投資者必須留意資金的流入流出動向，及成交是否會有所萎縮，建議繼續持盈保泰，毋須急進。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)