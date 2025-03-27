滙豐調查：44%高淨值投資者料AI等帶來顯著投資機遇

滙豐最新調查顯示，科技突破於今年對投資者而言是機遇與風險並存，有44%受訪高淨值投資者預期人工智能(AI)及科技發展會帶來顯著投資機遇，但47%亦認為科技對市場帶來的變革將構成主要的投資風險。

該行早前進行私人財富市場脈搏調查，訪問200名來自香港和新加坡，擁有至少100萬美元可投資資產的高淨值人士，以了解當前環球大趨勢如何影響他們的投資取態。

除科技突破，地緣政治發展是做成高淨值投資者投資取態分歧的另一項環球大趨勢，有22%受訪者視之為投資機會，同時亦有27%認為這是風險。整體而言，絕大部分（92%）受訪者對今年亞洲的經濟前景維持中性至正面。

即使近期主要股票市場表現波動，受訪者仍抱持樂觀態度。逾半（55%）受訪的投資者預期標指、恒指及標普500指數、恒生指數及新加坡海峽時報指於今年底時至少上升 5至10%。

滙豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如指出，AI為各大企業帶來翻天覆地的變化，在提高效率、生產力和決策能力的同時，亦有助減少人為錯誤。然而，要有效運用人工智能，企業亦需應對信任問題、人才短缺和企業文化等挑戰。