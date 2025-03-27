高盛料今年港樓價將形成底部　睇好新地等

高盛表示，香港住宅樓價從2021年高峰累跌近30%後，該行預計今年將形成價格底部。

該行發表報告，預計過剩庫存將在今年底前清空，第一季成交量已按年增長20%以上。考慮到年初至今價格變動(降2%)和庫存過剩，該行將2025、2026及2027年的實質樓價預測，下調至按年無起跌、升3%及升4%，相較於之前預測料按年升5%、升4%及升4%。價格上漲將由租金上升帶動，自過去兩年新人才流入香港開始生效以來，租金以中等單數字的速度增長。自2022年中以來，租金收益率尚未與借貸成本匹配。

高盛表示，結合下調的物業價格預測及最新的物業竣工計劃，該行將覆蓋的香港開發商2025至2027財年的每股盈利預測平均降3%、降6%及升4%，並因此將基於12個月資產回報率-股本回報率(ROA-ROE)的目標價平均下調4%。

該行稱，物業開發業務的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)，仍是行業盈利能力的重要驅動因素，約佔總EBITDA的30%(相較於高峰期/新冠疫情前的60%)，且即使成交量已回升，利潤率仍持續承壓。

對香港物業開發的依賴，疊加香港住宅市場的疲軟背景，導致過去5年市場共識對該行業每股盈利的平均下調幅度約45%。該行認為，只有當香港住宅價格穩定時，每股盈利/每股股息的底部才會形成。