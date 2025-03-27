瑜一‧天海推新價單 87伙提供新付款計劃 一房676萬起

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(27日)推出全新價單5號，涉及48伙，同時修訂價單4號，合共為指定87單位推出全新付款計劃，增設提前成交回贈，經調整後，一房單位折實價約676萬元起，有機會下周開售。

集團銷售總監封海倫表示，該批價單單位涵蓋39伙一房及48伙兩房，實用面積333至591方呎。同時，已上載銷售安排，推出26伙三房連儲物室於下周一起招標發售，實用面積960至996方呎，可享維港或九龍東海景。對於差估署臨時數據按月再下跌，她認為，剛性需求持續，只要樓盤的地點及質素理想，都會有買家支持。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，現提供4項付款計劃，包括120天現金付款計劃享16%折扣，360天現金付款計劃享13%，及2%提前成交回贈，而120天現金按揭計劃享12%折扣。集團銷售經理馮晉傑稱，另僅為一房單位而設的360天付款計劃，享16%折扣及5%提前成交回贈。

扣減所有折扣及回贈後，入場單位為第1B座2樓C室，實用面積338方呎一房，折實價約675.6萬元，折實呎價約19,988元。兩房售價最低為第1B座2樓D室，實用面積541方呎，折實價約1,021.9萬元，折實呎價約18,888元。

瑜一分3期發展，共提供844伙。第1A期為瑜一‧天海，第1B期及第1C期，分別有183伙及214伙。迄今累售約470伙，套現逾80億元。