馬斯克蟬聯胡潤全球首富　DeepSeek及OpenAI舵手首上榜

胡潤發表2025全球富豪榜，馬斯克5年內第四次成為世界首富，擁有3.07萬億元人民幣(下同)的財富，增長82%，主要得益於特朗普當選美國總統後特斯拉股價飆升。

榜單顯示，亞馬遜創辦人貝索斯以1.94萬億元位居第二，財富增長44%。隨着人工智能(AI)領域的投資獲得回報，Facebook母公司Meta舵手朱克伯格1.77萬億元的財富躋身第三，則富增長6,100億元或53%。

AI熱潮席捲全球，從事相關範疇的企業舵手身家水漲船高。英偉達行政總裁黃仁勳財富增加近兩倍，達到9,350億元，排名第11位。中國人工智能(AI)初創DeepSeek創始人梁文鋒，以及人工智能(AI)模型ChatGPT開發商OpenAI共同創辦人阿爾特曼(Sam Altman)，分別以330億元和130億元的財富，首次登上胡潤全球富豪榜。

胡潤表示，全球新增163位10億美元企業家，總數3,442位創歷史新高。美國成為世界10億美元企業家最多的國家，有870位，比去年增加了70位；中國有823位排名第二，印度排名第三有284位。