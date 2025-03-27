新世界發展：今年3月在香港共有2500伙住宅動工

集團又表示，勢必把握機遇，加快香港與內地市場資金回籠，部署年內推售的港鐵上蓋焦點項目黃竹坑港島南岸第5期，以及九龍城衙前塱道項目，已開始前期銷售部署工作，合共涉及約1,000伙。又表示旗下香港物業銷售持續向好，當中由新世界發展與遠東發展合作開發的啟德跑道住宅項目「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」，截至今年3月24日為止，合共售出約540個單位，套現近40億元。項目亦創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。

至於港島核心國際級大型文化綜合地標豪宅「STATE PAVILIA皇都」，最近售出最後一個VICTORIA ZONE三房一套連儲物室的單位，為726方呎，享維港海景，售價約2,118萬元 ，呎價約2.91萬元，同類型單位悉數沽清。連同自1月以來透過招標售出23伙，截至今年3月24日為止，全盤累售300伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾33.7億元，料成今年市場「首季新盤吸金王」，銷情非常理想。

另外，「STATE PAVILIA皇都」基座零售地標「STATE THEATRE by K11 」預計2027年啟用。商場樓高4層，樓面面積逾8萬方呎，延續K11高端生活品牌理念，是全港首創將一級歷史戲院建築與零售巧妙結合，將活化成港島核心的文化零售大型綜合新地標。

內地方面，集團稱隨着政策強而有力支持和需求逐步釋放，內地樓市「止跌回穩」初見成效。「好房子」被寫入今年全國兩會政府工作報告，相關標準將會加快制定及落地，為行業發展帶來新機遇。

其中，大灣區市場表現突出—廣州凱旋新世界全新一期住宅項目「廣粵觀邸」開盤即實現20億元人民幣銷售。

此外，杭州新世界城市藝術中心的住宅部分「江明月朗園」已於2024年底順利交付；北京新世界．麗樽項目也全數售罄；瀋陽悅景．新世界加推全新單位應市，7天銷售超過2億元人民幣，再次成為瀋陽市場焦點，鞍山新世界．鉑鑄|悅璽應市加推。

在住宅項目穩步推進的同時，新世界發展在城市更新領域亦取得重要進展，深圳西麗城市更新項目已進入開發階段。

商業物業方面，北京新景寫字樓、寧波新世界寫字樓順利售出，廣州嶺南新世界、瀋陽新世界等項目的商業部分銷情理想。杭州新世界城市藝術中心的寫字樓及商業街預計於2025年6月起逐步交付，預計今年底落成啟用，同時，「FRONT TOWER壹山」是整個項目唯一可供出售的寫字樓部分，總可售樓面面積約28萬方呎，已正式推售。與此同時，深圳K11 ECOAST將於4月28日正式亮相，涵蓋文化零售、多功能文化空間、辦公空間以及海濱長廊等，這些商業零售項目將進一步提升集團的經營性收入，擴大租金收入基礎。