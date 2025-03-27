基金公會：認同降低新股公開發售回撥比例上限建議

完善新股定價及公開市場機制的市場諮詢已於上周三(19日)完結，香港基金公會行政總裁黃王慈明表示，大致認同調整回撥機制，有助「從上市源頭」開始改善市場流動性，讓股市更健康發展，惟上調定價「難說得通」，因實際操作有困難。

聯交所建議公開發售回撥機制上限由50%降至20%；或一開始公開發售部分只得5%，最多增至20%。市場不少聲音認為公開發售及國際配售佔比最多各佔50%是較公平做法，但她指出，回撥機制在1998年開始，當時散戶參與度高，但現時投資者結構已大變，僅佔市場交投約十數百分比，遠低於回撥機制當年的情況，是合適時間重新審視有關機制，以更配合時下的市場發展及投資者基礎。

她提到，機構投資者在「入飛」前，投放很多資源在「盡職審查」，加上其專業知識，能為整體投資者爭取利益。不過，在現行機制下，不少機構投資者或未能獲發股份，而部分新股也因應公開發售佔比調高，招股價定價較進取，甚至未必是機構投資者「會接受」的價格。

黃王慈明強調，機構投資者與散戶不一定互相排斥，由於愈來愈多機構投資者，例如養老基金，最終也是代表一般投資者利益。因此，無論以間接或直接方式，整體投資者目標是在新股上市中尋得最好價格，而基金經理在這方面更具專業能力，並能為整體投資者爭取更有利的定價，從而惠及所有投資者。

她又提到，不少公司上市後流動性弱，若當局真的有意改善市場流動性問題，應從上市源頭着手。同時引述投資者及理財教育委員會(簡稱投委會)2021年的調查，當時發現有超過一半的散戶會在新股上市首個星期內「出貨」。由於機構投資者主要是長線買賣，增加其比例有助股價穩定。

另外，基礎投資者禁售期由6個月，分開階段在首3個月及其後3個月「出貨」。黃王慈明指，股份分階段解禁是恰當做法，並能在新股上市3、4個月後增加自由流通量，但認為招股書上須清晰披露2階段的解禁日期。