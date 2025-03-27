調查：港企正積極尋找與可持續發展和AI相關的建議

數碼基礎設施公司Colt Technology Services發布最新《數碼基礎設施報告》，顯示網絡供應商逐漸發展為值得信賴的永續發展專家的新角色。報告更強調「環境、社會和管治（ESG）」認證在商業決策中與日俱增的影響力。

調查訪問了來自全球1,500間公司的資訊科技部門主管(CIO)，當中22%受訪者會向網絡供應商尋求在硬件重用和回收方面的指引；而21%的受訪者則希望了解人工智能(AI)對可持續發展目標的影響。此外，20%受訪者正在尋求有關永續發展最佳實踐的支援。

報告亦有提及香港的數據及趨勢。其中，與日本和新加坡等其他亞洲市場相比，香港正逐漸成為將環境影響和管治作為其數碼基礎設施策略核心的先鋒。這表明香港不僅致力於採用先進的數碼基礎設施，而且還確保其符合全球ESG標準。

另外，香港在採用真正智能的數碼基礎設施方面處於領先地位，並將生成式人工智能應用至全套技術的一部分。58%的香港CIO表示他們擁有真正智能的數碼基礎設施，點對點涵蓋整個用戶旅程，遠遠領先日本的33%和新加坡的32%，及所有其他受訪市場。

另外，人工智能技術在實現環境影響和管治策略方面發揮積極作用。36%的香港CIO表示人工智能技術有助於他們的永續發展策略，日本和新加坡的比例分別為18%和21.33%。