m18講場：王維基稱無懼內地網購平台競爭　寄語實體電器商...

王氏認為，內地平台來港是好事，「個餅做大啲，俾消費者多啲選擇」，令消費者感受到網購的好處，亦有利該企發展。不過，他認為京東主打是家電產品，不屬於直接競爭，反而由於租金等問題，本地的連鎖電器零售商或面臨較大挑戰。

話雖如此，HKTVmall自身亦變陣應對，例如宣布自4月1日起，取消客戶於零售點自取的消費金額門檻，並年內大幅擴充第三方自取點；同時，今年將引入大量內地商品，價格將等同於內地平台。

王維基：「質量冇保證，扮平都冇用」

至於兩者「挑機」的主因，即王維基指京東港澳的應用程式(App)介面有抄襲HKTVmall之嫌，他再度回應稱，會讓消費者選擇，不過「學生抄功課都要搵個成績好」，因此覺得對HKTVmall來說屬於讚賞。

至於京東以「買貴即賠」的市場策略攻港，王維基直指為「冇用嘅市場策略」，坦言「買完貴咗又要去追返，香港消費者冇咁得閒」；又認為網購最重要是貨真價實，若「質量冇保證，扮平都冇用」。