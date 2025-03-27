京東App在港下載排名第一 設600元人幣迎新禮包

京東表示，作為香港上市公司，將致力深耕香港消費市場。透過自營模式和自建倉儲物流系統，期望將成本控制在最低水平，讓全球更多優質商品，能以更實惠的價格和更完善的服務送達香港消費者手中，未來將持續以實際行動，為香港消費者帶來更多驚喜與優惠。

為進一步提升香港消費者的購物體驗，京東周三(26日)表示，至6月30日，向香港用戶提供自營大家電「包安裝」服務。換言之，香港消費者在京東購買自營大家電，包括電視、雪櫃、窗口式冷氣機、洗衣機、抽油煙機等，有免運費送貨上門服務及免費安裝服務。

京東在港推出的新服務及消費優惠：

●自營大家電「包安裝」服務：至6月30日，包括電視、雪櫃、窗口式冷氣機、洗衣機、抽油煙機等大部分產品，京東將為消費者承擔基本安裝服務費用

●家電商品補貼：首次針對家電產品推出大規模補貼

●「買貴就賠」服務：適用於京東自營全部商品，即日起至4月30日，若消費者發現商品價格高於其他平台，可申請補償差額

●自營家電服務承諾：提供「30日包退、180日有壞換新」、「一件包郵」服務，加強消費者保障

●「總值百萬優惠券」活動：活動期間下單，購物金額滿188元人民幣可參與抽獎，有機會獲得價值1萬元人民幣的無門檻優惠券，可直接用於消費

●新用戶優惠：為首次下載京東APP的香港新用戶，提供價值600元人民幣的新人專屬禮包福利