財庫局啓動家族辦公室數字知識中心　助財富管理創新

財經事務及庫務局2024年10月夥拍多方推出策略性計劃「香港家辦匯」，周四(27日)啓動計劃下的家族辦公室數字知識中心。該局局長許正宇表示，這個全新的網上平台，不單提供資訊，更是為家族辦公室量身定制一個動態資源庫，可讓家族辦公室走在財富管理創新最前沿，通過香港把握亞洲區內的機遇，增值私人財富。

數字知識中心是專為香港以至全球的家族辦公室而設的資源庫，向家辦提供與生態圈建設、行業知識、科技支援和慈善倡議相關的最新資訊，並不時更新，包括專家分析、適用於家辦的良好實務指引、投資策略、管理、科技應用和慈善事業方面的指南，以及值得家辦關注的報告及活動等。註冊會員透過這個專為家族辦公室業界建立的資源庫閱覽獨家內容。

許正宇表示，家族辦公室正驅動全球財富管理邁向新方向，而香港的獨特優勢和定位會是家辦發展的最強後盾，期待見證更多家族辦公室在香港發展，同時牽引金融巿場和慈善事業做得更闊更廣。

「香港家辦匯」是財庫局聯同投資推廣署及香港財富傳承學院等合作的一個策略性計劃，藉着推行不同項目和提供資源，支持本港的家族辦公室行業。