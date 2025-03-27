余偉文：「理財通3.0」將探討能否擴展至大灣區以外

「跨境理財通」自2021年9月啟動，香港金融管理局總裁余偉文日前表示，正在與內地討論「理財通3.0」，包括探索可否將計劃擴展至大灣區以外地區。本港財金官員期望，將計劃擴大至上海等大灣區以外城市。

「跨境理財通2.0」去年2月推出，放寬產品範圍和銷售流程等。該官員強調，政府會繼續完善計劃。

針對家族辦公室業務而設的「裕澤香江」高峰論壇 ，官員提到，今年氣氛比去年更正面，期間進行非常具建設性的對話，與會者普遍要求政府擴展資產類別、促進更多跨境投資機會，部分有意來港定居的人士亦希望，投資門檻及合資格投資類別能更具彈性。

「新資本投資者入境計劃」未來將進一步擴大申請資格，放寬獲准投資資產類別，便利更多申請者來港。他強調，政府歡迎人才來港，會努力建立生態圈，包括為人才提供社交機會、推動慈善活動等，令他們除了賺錢，亦能創造影響力。

港府早前已表示今年內會就基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，包括拓寬免稅制度下「基金」的定義、增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類、優化私募基金分發附帶權益的稅務寬減安排等，並於年內諮詢業界，目標明年提交立法會審議及通過。