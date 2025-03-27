美股3大指數偏軟　恒指夜期高水逾百點

美股3大指數周四早段低開後升幅收窄，道指跌30點，報42,424點；標指跌2點，報5,709點；納指跌20點，報17,878點。港股夜期報23,709點，升91點，高水130點。

隨着經濟環境不穩，加上股市表現未如理想，華爾街亦正在醞釀裁員。外媒統計指出，目前摩根大通、美國銀行已經開始年度的裁員，主要針對業績表現不佳的員工；而高盛、摩根士丹利亦會在未來數周開始年度裁員。

市場原先預期特朗普上台會放寬金融監管，刺激企業併購，並且透過削減企業稅等措施，提振資本市場表現。可惜事與願違，由關稅引發的一系列擔憂，反而導致美國股市近期回調，影響了資本市場活動。金融業人士及獵頭公司亦警告，如果未來數月市況未能改善，那麼銀行業可能會迎來一輪大裁員。

根據Dealogic的數據，今年截至3月13日止，全球投資銀行費用收入下降6.3%。富國銀行分析員Mike Mayo表示，如果到夏季投行收入仍未能恢復，那麼公司可能會開始裁員。獵頭公司Selby Jennings的投資銀行招聘部負責人Brianne Sterling表示，涉及消費品、工業及建築領域的投行職位可能會面臨風險，但相信私人信貸、科技領域仍有增長機會。